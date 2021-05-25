Цены на аренду машин резко выросли

В странах средиземноморья, а также в США цены на аренду автомобилей быстро и значительно растут. Путешественники, планирующие арендовать автомобиль, должны быть готовы к расходам, сильно отличающимся от расходов до пандемии.

Дни, когда автомобиль можно было арендовать спонтанно на курортах Португалии, Испании или Италии за 30-40 евро в день, похоже, на данный момент прошли. Основная причина: парк провайдеров во время пандемии стал значительно меньше по экономическим причинам. Чтобы оставаться ликвидными, многим ничего не оставалось, как продавать автомобили.

Однако сейчас отпускной бизнес снова набирает обороты. В некоторых тур направлениях спрос уже снова превышает доступное предложение, и поэтому цены на аренду автомобилей растут. По сообщениям местных СМИ на Майорке, гостям уже приходится значительно потратиться в предсезонном месяце мая. Текущие цены на аренду автомобилей иногда на 300% выше, чем в 2019 году. По данным ассоциаций по аренде автомобилей Aevab и Baleval, нормальные цены на май месяц составляли от 30 до 50 евро в день, но в настоящее время аренда автомобиля стоит от 130 до 150 евро в день. На Балеарских островах количество арендованных автомобилей на 60 000 меньше, чем в 2019 году.

Так же и немецкие порталы аренды автомобилей, такие как Billiger-Mietwagen и Check 24, также сообщают о значительном повышении цен. Например, Billiger-mietwagen в настоящее время предлагает цены с оговорками на июль и август примерно на 50 процентов выше, чем год назад. В некоторых странах, таких как Испания, Италия или Греция, цены более чем в два раза выше, чем год назад.

Check 24 сравнивает цены на летний туристический сезон с уровнем 2019 года и также показывает резкий рост. По всем направлениям это 24 процента, но в некоторых странах, таких как Испания с 82 процентами или Италия с 57 процентами, рост еще более значителен.

Похожая ситуация и в США — из-за нехватки автомобилей цены на аренду автомобилей резко выросли. Причем, путешественникам необходимо бронировать машину за несколько недель до поездки. В настоящее время аренда автомобиля на день может составлять от 100 до 200 долларов, что примерно на 30 процентов выше по сравнению с маем 2019 года.