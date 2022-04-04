Бахрейн вирішив стати новим Дубаєм для туристів

Ще одна країна Перської затоки презентувала глобальний туристичний проект, який у планах має як мінімум повторити успіх Еміратів та залучити до країни безліч туристів. У Бахрейні презентували проект розвитку курорту вартістю 427 мільйонів доларів.

З точки зору ініціаторів проекту, новий курорт допоможе країні наздогнати популярніші туристичні напрямки в Перській затоці та зробити країну затребуваним місцем для пляжного відпочинку. В рамках проекту з’являться нові пляжі, плавучі ресторани, розкішні готелі та водні атракціони на узбережжі Бахрейну, а також виставковий центр вартістю 221 млн. доларів, який стане найбільшим на Близькому Сході.

Управління туризму та виставок Бахрейну (BTEA) розпочало розробку генерального плану розвитку курорту ще 2017 року, і будівництво має бути завершено у 2026 році, при цьому три чверті проектів будуть представлені до кінця цього року.

Експерти зазначають, що Бахрейн, архіпелаг із 33 природних островів, до пандемії він приймав 4,3 мільйона туристів на рік. Це навіть не п’ята частина від турпотоку до тих самих ОАЕ – там цифри доходили до 15 млн. У 2020 році країна втратила 92% турпотоку. Але не зневірилася.

Нассер Каєді, генеральний директор BTEA, зазначив при цьому, що Бахрейн отримав вигоду із затишшя в туризмі, викликаного глобальними обмеженнями на поїздки через Covid-19, використовуючи цей час для реалізації проектів інфраструктури туризму. План розвитку Бахрейну передбачає будівництво нових громадських та приватних пляжів, розкішних готелів та плавучих ресторанів на узбережжі острівної держави. В даний час ведуться роботи за трьома великомасштабними проектами: проект набережної Галалі, проект затоки Бахрейн та будівництво нового виставкового центру Бахрейну в Сахірі, площа якого складе понад 300 000 квадратних метрів.

«Ми єдина острівна держава на Близькому Сході. Ця ідентичність берегової лінії острова дуже важлива для нашої цінності як туристичного спрямування», – заявив Каєді.

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