Йогурт – наскільки він корисний і в яких кількостях його вживати

Йогурт – чудова їжа, яка забезпечує нас магнієм, цинком, вітаміном B12 та іншими поживними речовинами. Якщо ви не страждаєте на непереносимість лактози, натуральний йогурт можна поєднувати з вівсянкою, бути невід’ємною частиною вашої смузі, замочувати в ньому насіння чиа тощо. Смачно, але й зі значною користю для жіночого здоров’я, такої як:

Зниження ризику захворювань

Жінки, що вживають йогурт, частіше мають менше факторів ризику розвитку хронічних захворювань, а йогурт може навіть покращити якість їхнього життя та збільшити її тривалість.

Згідно з дослідженням 2013 року, опублікованим у журналі Nutrition Research, регулярне вживання йогурту пов’язане з нижчим артеріальним тиском, рівнем глюкози та тригліцеридів у крові, меншою резистентністю до інсуліну порівняно з відсутністю цього продукту в меню. Дослідники вважають, що жінки, чий раціон включає регулярне вживання йогурту, менш схильні до розвитку хронічних захворювань, таких як серцево-судинні захворювання та діабет.

Може зменшити ризик остеопорозу

Йогурт багатий на деякі ключові поживні речовини, які допомагають підтримувати здоров’я кісток, такими як кальцій, білок, калій, фосфор і вітамін D. З віком наші кістки втрачають свою щільність, що надає нам більшого ризику переломів кісток. Згідно із західними дослідженнями, щоденне вживання не менше трьох порцій молочних продуктів, таких як йогурт, може допомогти зберегти кісткову масу та силу. І останнє, але не менш важливе: жінки частіше страждають на остеопороз, ніж чоловіки.

Допомагає контролювати апетит

Йогурт багатий на білок, який змушує нас почуватися ситими і допомагає нам контролювати загальне споживання калорій. Згідно з дослідженням 2013 року, опублікованим у журналі Appetite, жінки, які вживали натуральний йогурт із нормальною жирністю на полудень, їли довше після їжі порівняно з жінками, які споживали продукт із низьким вмістом жиру.