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АвстраліяТуризм

Австралійка схудла на 100 кілограмів заради роботи стюардесою

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Австралійка схудла на 100 кілограмів заради роботи стюардесою

Австралійка перенесла операцію зі зменшення шлунка та схудла на 100 кілограмів, щоб стати стюардесою, передає DailyMail.

28-річна одинока мати, на ім’я Надін прославилася в соцмережах і знайшла тисячі шанувальників завдяки відеороликам про чудове перетворення.

“Операція баріатричної хірургії допомогла жінці позбутися понад 100 кілограмів ваги. Тепер вона працює бортпровідницею, як і мріяла все життя. Надін обмежує себе у твердій їжі та дотримується суворої дієти”, – розповідає видання.

Австралійка схудла на 100 кілограмів заради роботи стюардесою

За словами дівчини, її здоров’я була головною перешкодою на шляху до роботи мрії: бортпровідники мають мати міцне здоров’я та відмінну фізичну підготовку. Наприклад, стюардеса має добре і швидко плавати.

При цьому дівчина пояснила своїм передплатникам, що “любить усі свої версії” і вдячна життю за здобутий досвід.

Австралійка схудла на 100 кілограмів заради роботи стюардесою

“Я вдячна за все це, я відчуваю, що у мене є перспективи, але розумію, що я не була б такою, якою є, якби не було тієї самої дівчини “до”, – сказала Надін.

Найскладнішим у процесі схуднення для австралійки було навчитися помірковано вживати улюблені продукти та не відчувати за це провину. Вона визнає, що багато років страждала від проблем із харчовою поведінкою, але тепер навчилася підтримувати здорове ставлення до їжі.

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