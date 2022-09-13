Авіапасажири зможуть придбати сусіднє місце у літаку за 20 доларів

Приблизно за 48 годин до вильоту пасажири незаповнених рейсів отримають від авіакомпанії пропозицію придбати електронну пошту додаткове місце.

Австралійська авіакомпанія Qantas запропонувала пасажирам доплатити за вільне крісло поруч, гарантуючи таким чином, що вони не матимуть сусіда. Така опція поки що доступна на деяких внутрішніх рейсах як тест. Пасажири економ-класу можуть купити сусіднє місце за суму від 30 до 65 австралійських доларів. Експеримент проводиться на шести внутрішніх маршрутах та триватиме шість тижнів.

Отже, якщо рейс не заповнюється, мандрівникам буде надіслано запрошення електронною поштою купити «дод. місце» приблизно за 48 годин до вильоту. Щоправда, і це не 100% гарантія відсутності сусідів у польоті. Якщо літак останній момент заповниться, пасажир отримає гроші назад.

Тривалість маршрутів, що беруть участь у програмі, становить від півтори до чотирьох годин. В даний час можна придбати додаткове місце на рейсах: Голд-Кост – Сідней, Аделаїда – Сідней, Дарвін – Мельбурн, Дарвін – Сідней, Перт – Брісбен і Аделаїда – Брісбен.

Якщо експеримент визнають вдалим, авіакомпанія розгляне можливість його масштабнішого впровадження на інших внутрішніх рейсах цього року. Про міжнародні маршрути поки не йдеться.

Qantas приєднується до кількох інших авіакомпаній, надаючи клієнтам економ-класу можливість придбати додаткове місце. Etihad, наприклад, дозволяє пасажирам вимагати до трьох вільних сусідніх місць, починаючи з 72 години до вильоту рейсу. Минулого року Emirates також надала можливість купити порожнє місце за ціною від 55 доларів.

Air New Zealand пропонує безліч варіантів крісел для мандрівників економ-класу, в тому числі можливість переходу на Skycouch – після зльоту авіакомпанія перетворює низку крісел економ-класу на диван. У 2024 році авіакомпанія планує також запровадити «Економічний Скайнест», спальний відсік із шістьма повнорозмірними ліжками, які пасажири зможуть бронювати погодинно.