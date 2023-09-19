Всі розділи
ГоловнаТаїландАвіакомпанії почали зважувати пасажирів перед посадкою
ТаїландТуризм

Авіакомпанії почали зважувати пасажирів перед посадкою

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Авіакомпанії почали зважувати пасажирів перед посадкою

Тайська авіакомпанія Bangkok Airways почала зважувати пасажирів разом із ручною поклажею перед посадкою в літак. Про це повідомляється на офіційному сайті перевізника.

Bangkok Airways з 15 вересня по 31 жовтня збиратиме інформацію про середню вагу своїх клієнтів. У заяві наголошується, що ці дані необхідні співробітникам іноземної авіакомпанії, щоб підтвердити, що фактична вага не перевищує обмеження максимальної злітної маси.

Як стверджує авіакомпанія, анонсоване дослідження має важливе значення для безпеки та ефективності польоту.

“Ми гарантуємо, що інформація буде конфіденційною і використовуватиметься для оновлення стандартної інформації про вагу пасажирів та багажу”, – наголосили представники перевізника.

Нагадаємо, з 28 серпня у Південній Кореї почали зважувати пасажирів перед посадкою у літак. Розпорядження надійшло з Міністерства транспорту та стосується всіх авіаперевізників країни.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Жінка отримала страшну травму, спіткнувшись в аеропорту Таїланду

Таїланд
В аеропорту Бангкока жінці ампутували ногу після невдалого падіння...

У пасажирів на очах при вильоті з Таїланду туристка втратила ногу в аеропорту, яку затиснуло ескалатором

Таїланд
Туристи, що знаходяться в міжнародному аеропорту Бангкока, стали мимовільними...

У туристки в аеропорту Бангкока вкрали сумочку Louis Vuitton вартістю 2 200 000 гривень

Таїланд
У міжнародному аеропорту Дон Муанг у Бангкоку у туристки...

Експерт повідомив, де у Таїланді дешевше жити, розібравши варіанти

LifeStyle
Ціни на популярних курортах Таїланду постійно зростають і можуть...

Епідемія досягла піку: у Таїланді почалася паніка через різко збільшене число смертей

Медицина
Попередження для туристів опублікували офіційні представники уряду Таїланду —...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму