Акції турфірм різко зросли на тлі виходу нової таблетки проти COVID-19

Європейські фондові індекси пережили продуктивний тиждень, особливо сприятливо він позначився на акціях турфірм. Причиною різкого зльоту вартості акцій стали клінічні випробування нових пігулок від коронавірусу та позитивні відгуки на адресу розробника – фармацевтичної компанії Pfizer. Нові пігулки від ковіда – це прорив та надія на відновлення туризму по всьому світу.

Крім того, європейська акціонерна компанія STOXX 600 завершила тиждень невизначено, але вона зібрала 1.7% тижневого прибутку за п’ятий тиждень поспіль. Що стосується «загального заліку», то європейські туристичні запаси зросли на 1.4%, особливо після того, як Pfizer Inc анонсував високу ефективність протиковідних пігулок Паксловід, які, як заявив виробник, може знизити ризик розвитку важкої течії ковіда на 89%.

Новина про появу нової пігулки також вплинула на акції швейцарського рітейлера безмитної торгівлі Dufryby, які підскочили на 10.1% – цей день став рекордним за рік – з 9 листопада 2020 року, і водночас знизили акції AstraZeneca. «Сьогоднішні новини зі США про те, що Pfizer розробила таблетку Covid-19, яка на 89% ефективна у запобіганні госпіталізації, цілком можуть трохи вплинути на ціну акцій AstraZeneca, але це значно підвищило довіру до авіакомпаній та готельного сектору», – заявив головний аналітик ринку CMC Markets Майкл Хьюсон.

Аналогічно, базовий французький індекс CAC 40 у п’ятницю вперше подолав бар’єр у 7000 пунктів і зріс на 0.8%. Індекс блакитних фішок, який представляє добре відомі та фінансово стабільні публічні компанії, акції яких «крутяться» на біржі, був лідером завдяки прибутку в розкішних компаніях Kering, Hermes та групи L’Oreal, яка очолює компанію з догляду за коштами гігієни.

Крім цього, німецька група DAX після кількох тижнів байдужості з боку інвесторів пожвавішала. Інакше це поставило б під загрозу найбільшу економіку Європи. Осторонь не залишилася і польська група електронної комерції Allegro, яка вирішила купити чеський онлайн-рітейлер Mall за 881 мільйон євро, що призвело до зростання продажів STOXX 600 на 10.6% і більше. Індекс CaixaBank в Іспанії також підскочив на 1.6% після того, як він заявив, що продав усі свої 9.92 відсотки в австрійському банку Erste Group за 1.503 мільярди євро, і в цьому випадку Erste додав 5%.

Нещодавно керівники туристичних компаній провели нараду, де були присутні всі міністри туризму, щоб обговорити інвестиції у туризм для створення стійкішого сектору. На саміті в Глазго, що відбувся 2 листопада, світові лідери буквально заприсяглися у тому, щоб зробити все можливе для розвитку туризму та збереження клімату.

«Відновлення балансу наших відносин із природою має вирішальне значення для відновлення як її екологічного здоров’я, так і нашого особистого, соціального та економічного благополуччя. Це також має вирішальне значення для туризму, який спирається на екосистеми, що процвітають, і пов’язує нас з ними», – заявили лідери в Глазгоській декларації про заходи щодо боротьби зі зміною клімату в галузі туризму. Крім того, вони також погодилися з тим, що налагодження та відновлення відносин з природою та людиною є ключовим фактором для відновлення сектору після пандемії коронавірусу.