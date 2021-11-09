Акции турфирм резко выросли на фоне выхода новой таблетки против COVID-19

Европейские фондовые индексы пережили продуктивную неделю, особенно благоприятно она сказалась на акциях турфирм. Причиной резкого взлета стоимости акций стали клинические испытания новых пилюль от коронавируса и положительные отзывы в адрес разработчика – фармацевтической компании Pfizer. Новые пилюли от ковыда – это прорыв и надежда на восстановление туризма по всему миру, пишет «Турпром».

Кроме того, европейская акционерная компания STOXX 600 завершила неделю неопределенно, но собрала 1.7% недельной прибыли за пятую неделю подряд. Что касается «общего зачета», то европейские туристические запасы выросли на 1.4%, особенно после того, как Pfizer Inc анонсировал высокую эффективность противоковидных таблеток Паксловид, которые, как заявил производитель, может снизить риск развития тяжелого течения на 89%.

Новость о появлении новой пилюли также повлияла на акции швейцарского ритейлера беспошлинной торговли Dufryby, которые подскочили на 10.1% – этот день стал рекордным за год – с 9 ноября 2020 года, и снизили акции AstraZeneca. «Сегодняшние новости из США о том, что Pfizer разработала таблетку Covid-19, которая на 89% эффективна в предотвращении госпитализации, вполне могут повлиять на цену акций AstraZeneca, но это значительно повысило доверие к авиакомпаниям и гостиничному сектору», – заявил главный аналитик рынке CMC Markets Майкл Хьюсон.

Аналогично, базовый французский индекс CAC 40 в пятницу впервые преодолел барьер в 7000 пунктов и вырос на 0.8%. Индекс голубых фишек, представляющий хорошо известные и финансово стабильные публичные компании, акции которых «крутятся» на бирже, был лидером благодаря прибыли в роскошных компаниях Kering, Hermes и группы L’Oreal, возглавляющей компанию по уходу за средствами гигиены.

Кроме этого, немецкая группа DAX после нескольких недель безразличия со стороны инвесторов оживилась. Иначе это поставило бы под угрозу самую большую экономику Европы. В стороне не осталась и польская группа электронной коммерции Allegro, решившая купить чешский онлайн-ритейлер Mall за 881 миллион евро, что привело к росту продаж STOXX 600 на 10.6% и больше. Индекс CaixaBank в Испании также подскочил на 1.6% после того, как он заявил, что продал все свои 9.92 процента в австрийском банке Erste Group за 1.503 миллиарда евро, и в этом случае Erste прибавил 5%.

Недавно руководители туристических компаний провели совещание, где присутствовали все министры туризма, чтобы обсудить инвестиции в туризм для создания более устойчивого сектора. На состоявшемся 2 ноября саммите в Глазго мировые лидеры буквально поклялись в том, чтобы сделать все возможное для развития туризма и сохранения климата.

«Восстановление баланса наших отношений с природой имеет решающее значение для восстановления как ее экологического здоровья, так и личного, социального и экономического благополучия. Это также имеет решающее значение для туризма, который опирается на процветающие экосистемы и связывает нас с ними», – заявили лидеры в Глазгосской декларации о мерах по борьбе с изменением климата в области туризма. Кроме того, они согласились с тем, что налаживание и восстановление отношений с природой и человеком является ключевым фактором для восстановления сектора после пандемии коронавируса.