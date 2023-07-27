Застереження про поїздки до Туреччини посилили: до сальмонельозу офіційно додали землетрус та пожежі

Свіже попередження для своїх туристів опублікував із приводу Туреччини британський Форін-Офіс. Застереження посилили: до попереднього сальмонельозу офіційно додали землетрус та пожежі.

«Багато регіонів Туреччини регулярно зазнають землетрусів і поштовхів. Ці землетруси можуть бути дуже сильними, можуть зашкодити інфраструктурі та поставити під загрозу ваше життя», – йдеться у попередженні.

Наступним номером також заявлено про ризики лісових пожеж та інші небезпеки через високі температури через сильну спеку як у Туреччині, так і в багатьох частинах Європи.

«Високі температури торкаються багатьох регіонів Туреччини, і існує ризик займання в лісі. Лісові пожежі у Туреччині часто трапляються у літні місяці. Будьте обережні при відвідуванні лісових масивів або керуванні автомобілем», – попереджають британців.

Нагадаємо, що раніше у Великій Британії виявили більш ніж 250 випадків захворювання на сальмонельоз, привезені туристами з готелів, які пропонують відпочинок за системою «все включено». У зв’язку з масовим завезенням Британське агентство з безпеки здоров’я (UKHSA) попередило відпочиваючих про ризик зараження та опублікувало рекомендації. Подробиці читайте за цим посиланням.