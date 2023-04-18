Відпочинок у Туреччині перетворився на пекло: у 5-зірковому готелі отруїлися одразу 25 туристів

Черговий випадок масового отруєння іноземних туристів стався днями у знаменитому п’ятизірковому готелі Туреччини. На погане самопочуття, отруєння та зіпсований відпочинок, який перетворився на пекло, поскаржилися 25 відпочиваючих, одного госпіталізовано. Про інцидент повідомило видання Daily Star.

Спалах харчового отруєння стався в улюбленому іноземними туристами розкішному готелі Rixos Sungate у селищі Кемер на узбережжі Середземного моря, де постояльці відпочивали за системою “все включено”. До послуг гостей 13 ресторанів, у тому числі шведський стіл зі стравами світової кухні та суші-бар.

Відомо, що британці прибули відпочивати від туроператора TUI. За поїздку кожна постраждала сім’я заплатила в середньому 5000$. У звітах, про які повідомило видання, заявлено, що отруїлося «понад 10 сімей» та «їхня кількість зростає з кожним днем».

Одна з постраждалих Кейт Доулінг опублікувала на особистій сторінці соцмережі свою історію: «Моя сім’я знаходиться в Rixos Sungate – у трьох із п’яти харчове отруєння, одного госпіталізовано. Персонал нічого не робить, щоб допомогти, заперечуючи все, що знає, хоч інші гості теж скаржилися». Ймовірно, туристи що отруїлися надали інциденту розголосу, щоб вимагати компенсації за те, що сталося.

Туроператор TUI знає про НП і прокоментував спалах так: «Ми стурбовані звісткою про невелику кількість випадків у Rixos Sungate. Наша команда пропонує підтримку у готелі, де це необхідно».

Зауважимо, що віп-готель з аквапарком та 12 басейнами призначений для сімейного відпочинку та не фігурує в новинах про отруєння. Rixos Sungate має найвищий рейтинг 4.5 із 5 зірок – на сайті відгуків Tripadvisor.