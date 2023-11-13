Перший курорт у Туреччині завершив сезон та закрив готелі

Перший курорт у Туреччині завершив сезон і закрив готелі — мова йде про Кемер. Як повідомляє видання Turizm Ajansi, президент Асоціації туристичних готельєрів та операторів Кемера (KETOB) Дінчер Сарикая, представляючи інформацію про останню ситуацію із заповнюваністю готелів у районі, заявив, що більшість готелів району завершили сезон та закрили свої об’єкти.

“Відкриті готелі заповнені на 75%, причому половину завантаження забезпечують місцеві туристи”, – також заявив Сарикая. При цьому експерт додав, що «закрився» курорт загалом вдало. “Ми близькі до цільових показників за доходами бюджету”, – оцінив турецький експерт.

Його слова доповнив президент Фонду просування Кемера Волкан Йорулмаз. Він у свою чергу заявив, що Кемер не знаходиться на вершині туристичних уподобань наприкінці сезону через його віддаленість від аеропорту Анталії. При цьому на інших курортах буде рух і взимку.

“Готелі, розташовані недалеко від центру міста, мають високу заповнюваність як на європейському, так і на внутрішньому ринку. У місті теж є чим зайнятися. Ми очікуємо на значну кількість туристів”, – оцінив він.