Accor та Rixos відкрили гігантський готель у Єгипті

Гігантський готель у Єгипті відкрили дві найбільші готельні групи – Accor та Rixos. Як повідомляє єгипетська преса, група Accor, одна з найбільших у світі мережевих готельних груп, продовжує відкривати нові курортні готелі під егідою «Колекції Все Включено» розроблену з метою управління курортними готелями. У тому числі вона включає Rixos Hotels.

“У цьому контексті компанія готується відкрити свій перший готель класу люкс Swissotel на єгипетському курорті Шарм-ель-Шейх”, – повідомляють ЗМІ. Гігантський готель на 1350 номерів, який раніше працював під іншою назвою, був відремонтований і перетворений на Swissotel.

Як додають джерела, об’єкт, який вводитиметься в експлуатацію поетапно, спочатку туристам будуть доступні 590 номерів. Частина, що залишилася, буде введена в експлуатацію в міру завершення трансформації.

Частина на 164 номери першої черги об’єкта буде готелем для дорослих, а частина на 426 номерів — як сімейний готель. “Rixos, успішний бренд у сфері управління курортними готелями, що працюють за системою “все включено”, управлятиме Swissotel Sharm El Sheikh”, – уточнюють у ЗМІ.

Подробиці про готель: перших туристів він почне приймати 6 січня. У тому числі на туристів чекають 12 аквапарків з гірками, 14 басейнів і 9 ресторанів, один з яких головний, а 8 — A la Carte. Коли весь готель буде введено в експлуатацію, частина на 816 номерів працюватиме як готель для дорослих, а частина, що залишилася, – як сімейний готель.

Зазначимо, що експансію до Єгипту Ріксос почав ще в 2019 році з планів відкрити 3 готелі. Так, 15 березня 2021 року в Хургаді відкрився перший люксовий готель знаменитої турецької готельної групи Rixos – Rixos Premium Magawish Suites & Villas. У планах цього «висококласного» турецького готельного бренду також значний розвиток в Єгипті: до вже існуючих 4 готелів – а це Rixos Sharm El Sheikh Adult Friendly (у Шарм-ель-Шейху), Rixos Premium Seagate (у Шарм-ель-Шейху), Rixos Alamein (на курорті Ель-Аламейн на Середземному морі в дельті Нілу), і власне Rixos Premium Magawish Suites & Villas (перебуває в Хургаді за 7 км від аеропорту, і це найновіший з усіх Ріксосів в Єгипті).

Нагадаємо, що також експансію в Єгипет кілька років тому розпочав інший турецький люксовий бренд – міжнародна готельна мережа Oti Hotels & Resorts, що входить до складу OTİ Holding, яка запланувала готель під брендом Xanadu в одному з найлюксовіших районів курорту Хургада – затоці Макаді. Подробиці читайте тут.