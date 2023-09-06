Вони були п’яні і поводилися непристойно: Турецький готель оштрафував російських туристів на 200 євро

Власник готелю заявив, що гості пошкодили майно, хоча самі росіяни стверджують, що стали жертвами.

За словами власника 4-зіркового готелю Meril Club у турецькому Мармарисі, росіяни у п’яному вигляді виламали скляні двері душової кабіни. Гості ж заявили, що скляні двері зіскочили з роликових кріплень і розбилися на дрібні уламки.

„Останню ніч ми витягали одне з одного скло і підмітали номер“, – поскаржилися російські туристи. Наступного дня вони вирішили домогтися компенсації за отримані подряпини, але готель вирішив по-іншому. Власник готелю виселив туристів із номера та виставив їм штраф за зіпсоване майно.

“Вони були п’яні і поводилися непристойно”, – розповів власник готелю.

Туристи звернулися за допомогою до турагентства, через яке оформляли путівку до Туреччини. Однак там їм теж не допомогли і порадили сплатити штраф, щоб уникнути серйозніших проблем та спокійно повернутися додому. Те саме сказали і в турецькій поліції.

Зрештою, пара заплатила за скло 200 євро і залишилася в готелі ще на тиждень. Рахунок про сплату їм не видали, тож після повернення додому вони не зможуть довести, що платили комусь за пошкоджене майно.