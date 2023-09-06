Всі розділи
ГоловнаРосіяВони були п'яні і поводилися непристойно: Турецький готель оштрафував російських туристів на...
РосіяТуреччинаТуризм

Вони були п’яні і поводилися непристойно: Турецький готель оштрафував російських туристів на 200 євро

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський

Власник готелю заявив, що гості пошкодили майно, хоча самі росіяни стверджують, що стали жертвами.

За словами власника 4-зіркового готелю Meril Club у турецькому Мармарисі, росіяни у п’яному вигляді виламали скляні двері душової кабіни. Гості ж заявили, що скляні двері зіскочили з роликових кріплень і розбилися на дрібні уламки.

„Останню ніч ми витягали одне з одного скло і підмітали номер“, – поскаржилися російські туристи. Наступного дня вони вирішили домогтися компенсації за отримані подряпини, але готель вирішив по-іншому. Власник готелю виселив туристів із номера та виставив їм штраф за зіпсоване майно.

“Вони були п’яні і поводилися непристойно”, – розповів власник готелю.

Туристи звернулися за допомогою до турагентства, через яке оформляли путівку до Туреччини. Однак там їм теж не допомогли і порадили сплатити штраф, щоб уникнути серйозніших проблем та спокійно повернутися додому. Те саме сказали і в турецькій поліції.

Зрештою, пара заплатила за скло 200 євро і залишилася в готелі ще на тиждень. Рахунок про сплату їм не видали, тож після повернення додому вони не зможуть довести, що платили комусь за пошкоджене майно.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

У турецькому готелі спалахнула масова бійка: працівники готелю били туристів стільцями по голові

Туреччина
Турецький готель став місцем «розбірок» туристів та персоналу: спалахнула...

На курорти Туреччини повертається кошмар дворічної давнини

Туреччина
На курорти Туреччини повертається кошмар дворічної давнини: навколо відомого...

Літній відпочинок 2023 року для українців без російських туристів

Єгипет
Незважаючи на військову обстановку, українські діти все ще потребують...

Не встигнувши відкритися, популярний курорт Туреччини оголосив про продовження туристичного сезону

Туреччина
Вже на самому початку туристичного сезону 2023 року влада...

Дорожчає турецький берег: відпочинок у Туреччині більше не буде дешевим

Готелі
За останній літній сезон у світі загалом став оживати...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниЄвропаПоради туристамкоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму