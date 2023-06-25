На курорти Туреччини повертається кошмар дворічної давнини: навколо відомого курорту Мармаріс знову палахкотять величезні лісові пожежі. До гасіння залучили літаки та вертольоти. При цьому кадрами палаючих лісів, за повідомленнями соцмереж, почали вже ділитися туристи, які відпочивають у Мармарисі.

Згідно з наявною інформацією, лісові пожежі спалахнули в п’ятницю на околицях курорту Мармаріс. Вогонь гасять понад 20 пожежних машин, а також 4 вертольоти та 5 літаків. При цьому кадри з лісами, що горять, розміщують у соцмережах туристи, тобто, вогонь вже знаходиться в межах видимості туристичних зон.

Нагадаємо, що у 2021 році лісові пожежі «кошмарили» Туреччину весь кінець сезону, починаючи з кінця червня. Тоді Туреччина пережила понад 140 лісових пожеж, причому переважно на курортах, горіла як Анталія – де основний удар припав на Манавгат, так і курорти провінції Мугла – Бодрум, Фетхіє та Мармаріс, який тоді визнали однією з найбільш постраждалих зон, повідомивши, що дві третини лісів у Мармарисі знищено внаслідок пожеж.

Туристам у Мармарисі довелося пережити моторошні пригоди — пальми, що горять на території готелю, евакуація на галявину, попіл, що пропалює рушники — такі подробиці розповідала туристка з містечка Ічмелер під Мармарисом, на яку припав основний удар вогненної стихії.

І ось вогненна стихія знову прийшла на курорти Туреччини. Цього разу — майже на початку сезону.