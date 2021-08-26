Большая часть турецких отелей может закрыться из-за нехватки туристов

Турецкий туристический сектор рассчитывает, что Великобритания исключит Турцию из красного списка COVID-19, поможет ей оправиться от пандемии, серии пожаров и признание Германией Турции страной с высоким риском. Хотя туризм в Турции значительно вырос с прошлого года, а количество иностранных туристов, прибывших в июле увеличилось в четыре раза до 4,36 миллиона, оно все еще значительно ниже докандемического уровня.

Многие отели в южном регионе Эгейского моря, которые в значительной степени зависят от британских туристов, могут закрыться до конца августа, если Великобритания не исключит Турцию из красного списка, заявляют представители туристического агентства. Турецкая экономика во многом зависит от поступлений в иностранной валюте от туристов из России, Германии и Великобритании. В то время как на российском рынке дела идут хорошо, классификация Германии в этом месяце Турции как страны с высоким уровнем риска нанесла ущерб отрасли.

Каан Кавалоглу, глава Limak Tourism Group, владеющей четырьмя отелями на южном курорте Анталии, сказал, что продажи туристических пакетов для немецких туристов замедлились. — Мы не наблюдаем отмены существующих бронирований, но новые заказы замедлились. Мы надеемся, что это решение изменится в ближайшее время, — сказал Кавалоглу.

Улкай Атмака, глава Ассоциации профессиональных менеджеров отелей Турции, сказал, что в связи с сокращением количества бронирований в Германии и закрытием скандинавского рынка сектор надеется на Великобританию, которая в 2019 году приняла более 2500000 гостей.

«Мы ожидаем открытия рынка Великобритании на этой неделе, — сказал Атмака. — Мы ожидаем огромного спроса со стороны Великобритании, когда рынок откроется ».

«Гостиницы Мармариса, популярного туристического направления, пострадавшего от лесных пожаров в этом месяце, в пятницу встретились с представителями турецких банков, чтобы обсудить реструктуризацию кредита», — сказал Бюлент Бюльбюльоглы, президент Ассоциации отельеров Южного Эгейского моря.

По его словам, многие отели могут не выплатить свои кредиты до 2023 года. Данные турецкого банковского регулятора BDDK показывают, что до конца июня общий объем гостиничных кредитов составил примерно 116 000 000 000 лир (13700000000 долларов), а неработающих кредитов — 4,2 миллиарда лир. Бюльбуоглу сказал, что сектор ждал открытия британского рынка «в крайнем случае», добавив, что в противном случае — 70%. Отели Мармариса закроются до конца августа.