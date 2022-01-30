В Анталії заявили про величезні втрати

В Анталії підрахували збитки готелів та туризму загалом за два роки пандемії. Втрати величезні – лише спад у доходах досяг $9 млрд. такі цифри озвучив президент Торгово-промислової палати Анталії (ATSO) Давут Четін

«Минулого року ми досягли лише 60% від 2019 року у туризмі. Якщо порахувати спад туристів та доходів за даними 2019 року, то ми втратили 18 мільйонів туристів за 2 роки. Відповідно, якщо прибуток Анталії від туриста становить 300 доларів, це означає збиток у 6 мільярдів доларів за два роки. На початку пандемії ми говорили, що втратимо близько 20 мільярдів лір у 2020 році», – заявив експерт. Пан Четін окремо наголосив, що така втрата туризму через пандемію була б фатальною для звичайного міста. «Але Анталья залишилася стояти і перевершила Туреччину за середніми показниками туризму», – додав він.

Також він обнадіяв турбізнес, повідомивши, що «в останні місяці апетит до інвестицій у туризм знову зріс. «Останніми місяцями знову почали з’являтися інвестиційні сертифікати у сфері туризму. Це означає, що якщо не буде проблем із фінансуванням та відповідними інвестиційними кредитами, інвестиційний фронт також відновиться», – додав він.

При цьому зазначимо, що в плані туризму експерти очікують на відновлення Анталії до «доковидного» рівня вже в 2022 році. Що загрожує українським туристам серйозною сутичкою за місце під сонцем із європейцями. Щоправда, якщо не втрутиться пандемія і політика.