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МЗС Люксембургу: Франція не має дозволити Марін Ле Пен перемогти на виборах

Гліб Парфененко
МЗС Люксембургу: Франція не має дозволити Марін Ле Пен перемогти на виборах

Французи не повинні дозволити лідеру ультраправих Марін Ле Пен перемогти на президентських виборах, заявив сьогодні міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн, повідомляє Reuters.

Можлива перемога Ле Пен на виборах у Франції – це тривожний сценарій для майбутнього Європейського Союзу, якому французький народ повинен запобігти, сказав Ассельборн.

“Я дуже переживаю, сподіваюся, що Ле Пен не стане президентом Франції. Це призвело б лише до розриву з основними цінностями ЄС, це б повністю змінило його курс. Французи повинні запобігти цьому”, – підкреслив люксембурзький міністр.

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