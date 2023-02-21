У Туреччині випустили попередження про цунамі: туристам треба триматися подалі від моря

Бурхливим обговоренням та певною панікою у турецьких ЗМІ та соцмережах обернулося попередження від AFAD (турецький аналог українського МНС): після нового землетрусу в Хатаї туристів та місцевих жителів Анталії попередили про можливе цунамі. Це було перше попередження останнім часом. Туристам порадили триматися подалі від моря через ризик підйому води щонайменше на 50 сантиметрів.

Згідно з даними турецьких ЗМІ, спочатку було заявлено, що Євро-середземноморський сейсмологічний центр (EMSC) випустив попередження про цунамі після землетрусу в Хатаї. Далі у заявах, зроблених вже AFAD, громадян та туристів окремим пунктом попередили триматися подалі від берегової лінії. «Необхідно триматися подалі від берегової лінії як запобіжний засіб проти ризику підвищення рівня моря до 50 см», – цитують турецькі ЗМІ.

Далі турецькі ЗМІ повідомляють, що EMSC згодом зняв попередження про цунамі. Він повідомив, що згідно з даними Канділлі та AFAD, землетрус стався на суші та ризику цунамі немає. Проте інформація вже «пішла в народ» і бурхливо обговорюється – це перший випадок такого масового попередження.

Нагадаємо, що при першому землетрусі 6 лютого схожа паніка накрила інший берег Середземномор’я: після інформації про землетрус у Туреччині — це було рано в понеділок — з’явилося повідомлення від Служби цивільної оборони Італії, в якому було заявлено, що на підставі інформації центру оповіщення про цунамі Національного інституту геофізики та вулканології було ухвалено рішення випустити попередження про можливі хвилі цунамі. Туристам та місцевим жителям рекомендували відійти від прибережних районів у вищу зону. Насамперед це стосувалося південних приморських провінцій Італії, таких як Калабрія та Апулія, а також острови Сицилія. Згодом попередження також було знято.

При цьому Туреччині є чого боятися — цунамі як наслідок землетрусу, нехай і не такий руйнівний, країна вже переживала. Так, наприкінці жовтня 2020 року землетрус між Туреччиною та Грецією призвів до цунамі у турецькій провінції Ізмір – море відступило, після чого морська вода обрушилася на берег. У деяких місцях хвиля, що повернулася, розлилася в бік населених пунктів – так, вулиці в Сеферіхісарі, найбільш постраждалому місті провінції Ізмір, захлеснуло морською водою приблизно на метр.

Тим більше, що прогнози сейсмологів сприяють панічним настроям. Так, нещодавно сейсмолог, член Академії наук Туреччини, професор Наджі Герюр, заявив, що в зоні ризику може опинитися турецька провінція Адана — зазначимо, що теж розташована на узбережжі, це практично «сусідна» з Анталією затока. Також ризик великий і Кіпру. Експерт пояснив, що при землетрусі відбувається викид енергії в одному кінці розлому, але частина накопичується і переноситься в другий кінець розлому. Він нагадав, що після лих у Кахраманмараші фахівці заявляли про можливу загрозу для Адана та Хатая. Герюр заявив, що очікує на землетрус в Адані, який «розрядить» цю напругу. У зоні ризику може опинитися і Кіпр.