Внаслідок землетрусу в Туреччині впало 5 готелів, пошкоджено 3 аеропорти

Турецькі готельний, туристичний та авіабізнес підраховують перші втрати після землетрусу у понеділок. Обвалилось щонайменше п’ять готелів, три аеропорти пошкоджені та зупинили роботу. Також підземними поштовхами зруйновано відому визначну пам’ятку. І, що найстрашніше, під завалами в одному з міст виявилася ціла група гідів, що приїхала на стажування. Мова, відразу зазначимо, не йдеться про міста, популярні у українських туристів.

Так, землетрус зруйнував готелі в місті Адіаман, у тому числі обвалився готель Isias, найбільший у місті. Про руйнування двох великих готелів повідомляють і в провінції Малатья, у тому числі обрушився готель «Авшар», розташований в одному з найжвавіших місць міста. Також зруйновано готель Alice у районі Рейханли міста Хатай.

При цьому, як заявила місцевим ЗМІ Союз палат туристичних гідів (TUREB), у зоні землетрусу опинився виїзд місцевих гідів, які знаходився в місті Адіаман у рамках навчальної програми — у тому самому готелі Adıyaman Isias, який впав. Поки що інформація про постояльців готелю точно не відома.

Загалом, як повідомляють у TUREB, у регіоні виявилося кілька груп гідів, відправлених туди із ознайомчими турами. Чотири групи у зоні землетрусу вижили більш-менш благополучно та вже вивезені до Анкари.

«Ми перебуваємо в контакті з нашими губернаторами, депутатами, місцевими організаціями та міністерствами. Згідно з отриманою нами інформацією, роботи з пошуку почалися», – додали експерти спілки гідів.

Також у Туреччині від землетрусу серйозно постраждали аеропорти міст Хатай, Кахраманмараш та Газіантеп. Всі вони закриті для рейсів, причому в аеропорту Хатай серйозно пошкоджено злітно-посадкову смугу – нею пройшла велика тріщина. Відповідно, всі рейси зупинено.