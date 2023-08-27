У Туреччині пограбували 47 готелів на 15 млн.

Оригінальний спосіб шахрайства винайшли на турецькому курорті Ізмір: винахідливі шахраї пограбували 47 готелів на цілих 15 млн. турецьких лір або в перекладі на гривню – більше 20 млн.

Принаймні, як повідомляє прес-служба Управління боротьби з шахрайством Ізмірського на однотипне шахрайство поскаржилися 47 працівників готелів. При цьому не уточнюється скільки готелів постраждали, але з контексту повідомлення випливає, що шахраї «обнесли» саме 47 готелів.

Схема була така: шахраї дзвонили на ресепшен готелю, представлялися власником готелю, який заявляв, що планує ремонт чи реновацію — і терміново на неї потрібні гроші. Таким чином у 47 довірливих співробітників було виманено корпоративних коштів в обсязі 15 млн. турецьких лір (понад 20 млн. грн).

Як прозвітували у прес-службі відомства, особи та адреси підозрюваних уже встановлено. Заарештовано 11 підозрюваних. У ході розслідування було вилучено 22 тисячі турецьких лір готівкою, телефон, сім-карти, 1 неліцензований пістолет та 1 неліцензовану мисливську рушницю.

Одна з версій розслідування — дії банди шахраїв стали частиною організованого криміналу, який масово переміщається на курортне узбережжя. Нагадаємо, що «тривожний сигнал» щодо активізації мафії на курортах Туреччини озвучив навіть голова місцевого МВС Алі Ерлікая. Він доручив начальникам місцевої поліції «протягом року очистити прибережні райони від мафіозних структур», причому особливу увагу звернути на «відлов» ватажків та організаторів.

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