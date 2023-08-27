Всі розділи
ГоловнаГотеліУ Туреччині пограбували 47 готелів на 15 млн.
ГотеліТуреччинаТуризм

У Туреччині пограбували 47 готелів на 15 млн.

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Туреччині пограбували 47 готелів на 15 млн.

Оригінальний спосіб шахрайства винайшли на турецькому курорті Ізмір: винахідливі шахраї пограбували 47 готелів на цілих 15 млн. турецьких лір або в перекладі на гривню – більше 20 млн.

Принаймні, як повідомляє прес-служба Управління боротьби з шахрайством Ізмірського на однотипне шахрайство поскаржилися 47 працівників готелів. При цьому не уточнюється скільки готелів постраждали, але з контексту повідомлення випливає, що шахраї «обнесли» саме 47 готелів.

Схема була така: шахраї дзвонили на ресепшен готелю, представлялися власником готелю, який заявляв, що планує ремонт чи реновацію — і терміново на неї потрібні гроші. Таким чином у 47 довірливих співробітників було виманено корпоративних коштів в обсязі 15 млн. турецьких лір (понад 20 млн. грн).

Як прозвітували у прес-службі відомства, особи та адреси підозрюваних уже встановлено. Заарештовано 11 підозрюваних. У ході розслідування було вилучено 22 тисячі турецьких лір готівкою, телефон, сім-карти, 1 неліцензований пістолет та 1 неліцензовану мисливську рушницю.

Одна з версій розслідування — дії банди шахраїв стали частиною організованого криміналу, який масово переміщається на курортне узбережжя. Нагадаємо, що «тривожний сигнал» щодо активізації мафії на курортах Туреччини озвучив навіть голова місцевого МВС Алі Ерлікая. Він доручив начальникам місцевої поліції «протягом року очистити прибережні райони від мафіозних структур», причому особливу увагу звернути на «відлов» ватажків та організаторів.

Тим, кому важливим є здоровий спосіб життя, рекомендуємо прочитати: «Вчені назвали вітамін, який захищає від раку».

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Названо турецькі курорти, де відпочивають місцеві

Туреччина
Курорти Туреччини – улюблене місце відпочинку не лише українських...

Вистачить 15 євро на добу: названі найбюджетніші країни Європи для відпочинку цього літа

Болгарія
Туреччину назвали найбюджетнішою країною для відпочинку влітку 2023 року...

Над туризмом Туреччини згущуються хмари: туристів попередили про неминучу небезпеку

Туреччина
Туреччина ризикує втратити не лише «багатих європейських туристів», на...

Турецькі Мармаріс та Ізмір постраждали від повеней

Туреччина
У турецьких містах Мармаріс та Ізмір пройшли сильні зливи,...

По всій Туреччині оголошено жовтий рівень небезпеки, включаючи Анталію та Стамбул

Туреччина
Позапланове літо, що тішить туристів відносно теплою та сонячною...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму