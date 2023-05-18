Вистачить 15 євро на добу: названі найбюджетніші країни Європи для відпочинку цього літа

Туреччину назвали найбюджетнішою країною для відпочинку влітку 2023 року за результатами нового дослідження групи експертів Penfold.
Як пише Express, у середньому щоденні витрати відпочиваючих у Туреччині становлять лише близько 15 євро.
Експерти зазначають, що Туреччина – це чудовий варіант для туристів, які шукають спокійний пляжний відпочинок під сонцем. При цьому в країні величезна кількість цікавих історичних пам’яток.
У той же час наголошується, що при складанні рейтингу не враховувалася вартість дороги до Туреччини, а тому фінальний прайс для відпустки в цій країні з урахуванням авіаперельоту для європейців може бути вищим, ніж, наприклад, для Польщі, яка посіла 2 місце – все через відстань.
Найдешевші напрямки в Європі влітку 2023 року
- Туреччина (середній добовий бюджет – 15 євро).
- Польща (21 євро).
- Болгарія (26,5 євро).
- Угорщина (32 євро).
- Румунія (37 євро).
- Хорватія (39 євро).
- Кіпр (46 євро).
- Португалія (57,5 євро).
- Греція (62 євро).
- Іспанія (68 євро).
“Кращий спосіб заощадити гроші у відпустці – це ретельні дослідження, планування та гнучкість. Будьте в курсі обмінних курсів, подумайте про поїздки в непікові сезони і порівняйте ціни на авіаквитки, проживання та розваги, скористайтеся знижками та різними акційними пропозиціями”, – порадив генеральний директор. та співзасновник Penfold Піт Хайкін.
Як повідомляв DIP, раніше турецьке місто Бодрум потрапило до топ-3 найдешевших курортів Середземномор’я влітку 2023 року. Експерти підрахували, що харчування тут коштує в середньому 5 євро, а вартість ночівлі становить близько 80 євро в піковий сезон. Крім того, у Бодрумі чудові пляжі та багато визначних пам’яток.
Тим часом, третє за величиною місто країни Ізмір очолив рейтинг найбюджетніших європейських міст для сіті-брейку у 2023 році. Цей середземноморський порт на західному узбережжі Анатолії може похвалитися набережною, ринками та давніми руїнами. При цьому в самому Ізмірі немає потрібних пляжів саме для купання, проте звідти легко можна доїхати на популярні курорти Алачаті та Чешме.