Вистачить 15 євро на добу: названі найбюджетніші країни Європи для відпочинку цього літа

Туреччину назвали найбюджетнішою країною для відпочинку влітку 2023 року за результатами нового дослідження групи експертів Penfold.

Як пише Express, у середньому щоденні витрати відпочиваючих у Туреччині становлять лише близько 15 євро.

Експерти зазначають, що Туреччина – це чудовий варіант для туристів, які шукають спокійний пляжний відпочинок під сонцем. При цьому в країні величезна кількість цікавих історичних пам’яток.

У той же час наголошується, що при складанні рейтингу не враховувалася вартість дороги до Туреччини, а тому фінальний прайс для відпустки в цій країні з урахуванням авіаперельоту для європейців може бути вищим, ніж, наприклад, для Польщі, яка посіла 2 місце – все через відстань.

Найдешевші напрямки в Європі влітку 2023 року

Туреччина (середній добовий бюджет – 15 євро). Польща (21 євро). Болгарія (26,5 євро). Угорщина (32 євро). Румунія (37 євро). Хорватія (39 євро). Кіпр (46 євро). Португалія (57,5 євро). Греція (62 євро). Іспанія (68 євро).

“Кращий спосіб заощадити гроші у відпустці – це ретельні дослідження, планування та гнучкість. Будьте в курсі обмінних курсів, подумайте про поїздки в непікові сезони і порівняйте ціни на авіаквитки, проживання та розваги, скористайтеся знижками та різними акційними пропозиціями”, – порадив генеральний директор. та співзасновник Penfold Піт Хайкін.

Як повідомляв DIP, раніше турецьке місто Бодрум потрапило до топ-3 найдешевших курортів Середземномор’я влітку 2023 року. Експерти підрахували, що харчування тут коштує в середньому 5 євро, а вартість ночівлі становить близько 80 євро в піковий сезон. Крім того, у Бодрумі чудові пляжі та багато визначних пам’яток.

Тим часом, третє за величиною місто країни Ізмір очолив рейтинг найбюджетніших європейських міст для сіті-брейку у 2023 році. Цей середземноморський порт на західному узбережжі Анатолії може похвалитися набережною, ринками та давніми руїнами. При цьому в самому Ізмірі немає потрібних пляжів саме для купання, проте звідти легко можна доїхати на популярні курорти Алачаті та Чешме.