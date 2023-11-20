Літак полетів, забувши 30 пасажирів в аеропорту Парижа

Літак компанії Sunexpress вилетів із Парижа до турецького Ізміру, забувши в аеропорту 30 пасажирів, передає Airporthaber.

За даними порталу, інцидент стався 18 листопада в аеропорту Шарль де Голль. Рейс Париж – Ізмір, запланований на 17:00, відклали на три години. До 20.00 інформація про час вильоту так і не з’явилася.

Тоді пасажири вирішили перевірити статус свого рейсу у додатку та виявили, що літак уже полетів. Люди, що залишилися в аеропорту, не змогли додзвонитися до представників авіакомпанії, щоб розібратися в тому, що відбувається.

Тим часом борт благополучно долетів до Ізміру.

Пізніше представники Sunexpress зв’язалися із забутими пасажирами, розмістили їх у готелі та надали місця на наступний рейс до Туреччини.

Раніше літак з пасажирами на борту відмовив двигун під час польоту.