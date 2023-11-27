По Туреччині завдано удару: море затопило міста та курорти

Стамбул та деякі курорти Туреччини опинилися у центрі стихії. Через штормовий вітер і зливу багато будинків затоплено, через шторм і хвилі, заввишки кілька метрів, підтоплення фіксуються на кількох курортах, в Ізмірі від розбурханого моря туристів змушені були евакуювати поліцейські і рятувальники, в Анталії вивернуло з коренем дерева і потопило яхти, в Даламані, туристи натерпілися страху, спостерігаючи за торнадо. Загалом турецька влада оголосила «помаранчевий» рівень загрози у 44 провінціях, «жовтий» рівень оголошено ще у 20 регіонах країни.

Як пише турецька Hurriyet, посилаючись на дані AFAD (турецького МНС) ураган «паралізував життя» відразу в кількох великих та популярних у туристів міст, а Середземне море вийшло з берегів. У Стамбулі зривало дахи, вітер у деяких місцях — у тому числі на популярній площі Таксім був такий, що важко було пересуватися. Крім того штормові морські хвилі заввишки кілька метрів підтопили частину низинних місць.

Ще сильніше постраждав курорт Ізмір, штормова стихія «прогулялася» районами Алсанджак і Кордон. Де-не-де поліції довелося допомагати туристам, «які опинилися у скрутному становищі під час розливу морської води». Очевидці знімають вулиці, затоплені електросамокати, автомобілі, що стоять наполовину у воді.

Натерпілися страху і туристи в Даламані – там спостерігали потужне торнадо. «Звичайний» ураган «погосподарював» і в Анталії — там потужний вітер повалив безліч дерев, пошкодивши автомобілі та будівлі, постраждали судна, що стоять у гавані Анталії, повідомляють, що затоплено яхти в районі центру Анталії.

Єдиний курорт, який може «радіти» такій погоді, це гірськолижний Улудаг. На нього також обрушилися снігові бурі та замети, але власники курорту радше задоволені — висота снігового покриву досягла 7 см, що дозволяється сподіватися, що гірськолижний курорт відбудеться.

Додамо, що буйство стихії «мігрує» на вітчизняні курорти. Карпати охопив сильний зимовий шторм. У високогір’ї вдарив тріскучий мороз, дме сильний вітер, а видимість впала майже до нуля, подробиці тут.