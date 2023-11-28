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У Туреччині море вийшло з берегів та затопило кілька міст

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Туреччині море вийшло з берегів та затопило кілька міст

Як повідомляє інформагентство Anadolu, у Туреччині з берегів вийшли Егейське та Середземне моря, в результаті було затоплено кілька міст, зокрема Ізмір та Анталія.

Головне управління метеорології та Управління з надзвичайних ситуацій (AFAD) Туреччини випустили екстрені попередження для 64 з 81 мулів (провінцій) країни: передостанній, помаранчевий рівень небезпеки оголошено у 44 мулах, жовтий – ще у 20.

Так, в Ізмірі затопило кілька районів, у тому числі центральні туристичні Алсанджак та Кордон. Через негоду призупинено роботу поромів. Затоплені вулиці разом із автомобілями, житлові будинки та громадські будівлі.

У багатьох районах Анталії дерева вирвані з коренем, пошкодження отримали автомобілі, затоплено вулиці та перші поверхи будівель, у районі Кепез вийшли з берегів канали. У Манавгаті затонули щонайменше два човни, також затоплені яхти в центрі Анталії.

У Даламані в курортній провінції Мугла виникло торнадо, яке зривало дахи будинків і піднімало повітря сміттєві контейнери.

У Стамбулі температура повітря впала одразу на 10 градусів — до +8°C, у низці районів йдуть дощі. У районі Кягитхані вітром знесло дах житлового будинку. В аеропортах скасовано та затримано авіарейси.

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