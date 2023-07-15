Названо турецькі курорти, де відпочивають місцеві

Курорти Туреччини – улюблене місце відпочинку не лише українських туристів, а й мешканців інших країн. І якщо іноземці воліють відпочивати на популярних “розкручених” курортах, то місцеві жителі обирають місця, де найменше мандрівників.

Жителі Туреччини не наголошують на відповідності ціни та якості, вони не розглядають виключно “Все включено” і намагаються відпочивати в непопулярних районах.

Олюденіз

Дуже тихий та непопулярний курорт у Туреччині, який славиться своєю невеликою бухтою з блакитною водою. Беріг тут справді чистий, як і вода. Через бухту бруд та сміття на березі не скупчуються, тому відпочивати на пляжі досить комфортно.

Єдиний мінус Олюденіза – відсутність туристичної інфраструктури. Тут не так багато готелів, а також практично немає англомовного персоналу. Тому будьте готові поринути в атмосферу турецького відпочинку, але спілкуватися доведеться буквально “на пальцях”.

Ізмір

Місцеві жителі приїжджають до цього історичного міста на березі Егейського моря не лише за пляжним відпочинком, а й за культурною програмою. Справа в тому, що в Ізмірі найчастіше відбуваються фестивалі та концерти. Також тут можна сходити на балет чи оперу. Крім культурної програми, варто подивитися стародавнє місто та його споруди.

Якщо ви плануєте і пляжний відпочинок, то краще до Ізміру все-таки не їхати. Тут є гарний порт та набережна, але найкращі пляжі знаходяться за межами міста.

Бодрум

Місто підходить двом типам відпочиваючих. Тим, хто любить тусовки, бари та нічні клуби – у Бодрумі їх справді багато. І тим, хто приїхав до Туреччини, щоб подивитися на стародавні пам’ятки. За годину їзди від готелів розташовані місця з археологічними розкопками. Взяти участь у них не можна, але можна помилуватися результатами експедицій.

Любителів активного відпочинку часто можна зустріти у бухті Гюмбет. Вона давно стала улюбленим місцем серферів, оскільки тут потрібні хвилі.