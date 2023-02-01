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У Туреччині побудували найбільший у світі туристичний човен для екскурсій

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Туреччині побудували найбільший у світі туристичний човен для екскурсій

Вже цього літнього сезону в Туреччині у туристів буде шанс покататися на екскурсійному кораблі-рекордсмені. Як повідомляють турецькі ЗМІ, у Туреччині побудували найбільший у світі туристичний човен для екскурсій, здатний вмістити понад 1 тисячу туристів.

Катер, розміром 4 палуби і більше тисячі тонн вагою почали будувати в Анталії, на верфі району Манавгат 15 місяців тому. Очікується, що він стане найбільшим екскурсійним кораблем у світі. На борту можуть розміститися до 1163 туристів і ще 50 осіб екіпажу, що їх обслуговує.

Будівництво найбільшого екскурсійного корабля обійшлося в 130 млн. турецьких лір – додають у ЗМІ, тобто близько 254 млн. гривень. На даний момент він уже зі всіма відповідними церемоніями спущений на воду.

Корабля ще чекає внутрішнє оздоблення та роботи з дизайну кают. Однак туристи мають шанс познайомитися з рекордсменом уже 2023 року — введення човна в експлуатацію заплановане на літній сезон.

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