У Туреччині після землетрусу з’явився гігантський розлом (ВІДЕО)

Телеканал NTV повідомляє, що в турецькій провінції Хатай внаслідок землетрусу на поверхні землі з’явився гігантський розлом шириною понад 200 м та глибиною понад 30 м.

Зсув ґрунтів стався на оливковому полі площею 35 га у селі Тепехан поблизу Хатаю.

Як розповіли місцеві жителі, спочатку вони почули сильний вибух, а згодом побачили гігантську тріщину в землі.

За даними на ранок 12 лютого, внаслідок потужного землетрусу, що стався на південному сході Туреччини 6 лютого, загинули понад 24 600 людей, постраждали понад 80 000. Десятки тисяч жителів постраждалих районів евакуйовано.

За словами координатора ООН з надзвичайних ситуацій Мартіна Гріффітса, землетрус у Туреччині став найсильнішим у регіоні за останні 100 років.