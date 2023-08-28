У Туреччині підрахували туристів та побачили різноспрямовані тенденції

Після зміненого ціноутворення в Туреччині підрахували туристів і побачили різноспрямовані тенденції: платоспроможні відпочиваючі з Німеччини та країн Перської затоки, які раніше вибирали турецькі курорти, перестали активно ними цікавитися, тоді як з інших країн турпотік почав зростати. За взаємозамінності, на перший погляд, турки нічого не втрачають.

Серпень – саме час підбивати проміжні підсумки за кількістю відпочиваючих. Але оскільки статистика прибуття обробляється із запізненням, беремо до уваги лише сім місяців цього року, тобто, з січня до липня. За даними порталу Turizmguncel із посиланням на Міністерство культури і туризму Туреччини, в республіці стала помітна унікальна динаміка у туристичній сфері. Згідно з цією інформацією, за перші сім місяців поточного 2023 року країну відвідало збільшене число іноземних туристів, досягнувши вражаючої цифри 26 млн 766 тис. осіб. Цю значну кількість доповнили ще 3 млн 327 тис. громадян, які проживають за кордоном, загалом — понад 30 млн туристів.

Порівнявши дані з попередніми роками, стає очевидним, що Туреччина переживає період значного зростання в туристичній сфері. Щоб повністю зрозуміти цю різноспрямованість, погляньмо на більш детальні цифри. Якщо порівняти кількість іноземних мандрівників, які прибули до Туреччини за означений період з аналогічним періодом у доковідному 2019 році, ми бачимо збільшення на 8.39%. Це зростання стає ще більшим, якщо порівнювати його з 2022 роком — обсяг збільшився на 16.22%. Ця динаміка може здатися несподіваною з огляду на зниження туристичного потоку з деяких країн, таких як Німеччина та країни Перської затоки.

Експерти аналізують різні чинники, що впливають такі коливання. Однак, на думку спостерігачів, привабливі туристичні пропозиції та заходи підтримки, які вживає Туреччина, відіграють ключову роль у залученні більшої кількості іноземних гостей. Водночас внутрішнє зростання кількості громадян, які проживають за кордоном, які вирішують провести свою відпустку на батьківщині, також значно впливає на загальну статистику. Таким чином Туреччина продовжує залишатися привабливим туристичним напрямом, незважаючи на глобальні зміни в секторі.

У Німеччині, Нідерландах та Бельгії – зниження

За перші сім місяців з країн Євросоюзу та ОЕСР до Туреччини прибула загальна кількість туристів у розмірі 10.2 млн. У порівнянні з аналогічним періодом 2022 року зростання склало на 10.06% порівняно з аналогічним періодом 2022 року. З січня до липня Туреччину відвідало 3.211.000 осіб, що означає зростання на 7.32% і робить Німеччину другою країною за кількістю відвідувачів, що постачаються до Туреччини. Проте видно тенденцію на зниження. Наприклад, у липні з Німеччини прибуло лише 941.000 відпочиваючих, що на 2.12% менше, ніж минулого місяця минулого року.

За той же період із січня по липень до Туреччини прибули з інших провідних ринків Європи такі числа туристів:

Австрія: 284 000 чоловік, зростання на 6.07%. Франція: 584 000 чоловік, зростання на 1.98%. Великобританія: 2.063.000 чоловік, зростання на 14%. Польща: 804 000 осіб, зростання на 37.81%. Греція: 354 000 чоловік, зростання на 27.61%.

З іншого боку, за перші сім місяців:

Італія відправила 283 000 туристів, збільшення на 59.45%. Нідерланди: 232 000 туристів, зниження на 4.82%. Бельгія: 361 000 відвідувачів, зниження на 2.52%.

Зниження турпотоку до Туреччини відбувається і в країнах Перської затоки та Ірані

Твердження туристичних агентств, що працюють з ринками Перської затоки, про те, що «проводиться антитурецька пропаганда в арабському світі (детальніше читайте тут), і араби більше не відвідують Туреччину», також знайшли своє відображення у статистиці за період з січня до липня:

З Ірану – 1.254.000 чол., Зниження на 1.87%. З Іраку – 604.000 осіб, зниження на 8.43%. З Кувейту – 229.000 чол., Зниження на 17.82%. З Йорданії – 228 000 чол., Зниження на 16.38%. З Лівану – 130.000 осіб, зниження на 12.80%. З ОАЕ – 75.000 чол., Зниження на 6.88%. З Катару – 46.000 чол., Зниження на 31.69%. З Бахрейну – 40.000 чол., Падіння на 33.51%.

На той час до Саудівської Аравії, звідки до Туреччини приїхало 511.000 мандрівників, навпаки, було відзначено рекордне зростання — плюс 291.52%.

Українські туристи в Туреччині пішли в зростання

На українському ринку, починаючи з лютого 2022 року, триває позитивна динаміка з відправкою туристів на курорти Туреччини. За той же період у Туреччині побували 456.000 осіб. Щодо Росії, за перші сім місяців продемонструвала зростання кількості відпочиваючих на 59.22%: з початку року туди вирушило 3.498.000 осіб. Загалом із країн СНД у республіці відпочили понад 6.5 млн туристів — зростання склало 38.19% порівняно з попереднім періодом.

Зростання турпотоку з Китаю та інших країн

За перші сім місяців 2022 року до Туреччини прибула така кількість туристів:

З США – 714 000 чол., зростання на 37.53%. З Китаю – 114 000 чол., Зростання на 159,35%. З Південної Кореї – 85.000 чол., Зростання на 101.93%. З Японії – 36.000 чол., Зростання на 197.19%.

Тим, кому важливим є здоровий спосіб життя, рекомендуємо прочитати: «Вчені назвали вітамін, який захищає від раку».