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На Туреччину розпочалася атака витонченим способом: низка туристів відмовляються від турів

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
На Туреччину розпочалася атака витонченим способом: низка туристів відмовляються від турів

Вжити заходів проти «витонченої атаки» на туризм у Туреччині планує міністерство туризму цієї країни. Безліч туристів через це вже відмовляються від турів до Туреччини і причина цього — цілеспрямований чорний піар країни, який не має підстав, заявили в міністерстві. Йдеться про туристів із Близького Сходу, на яких обрушили «цілеспрямовану пропаганду» через інтернет та соцмережі, щоб відмовити їх від відпочинку в Туреччині.

Про це повідомило видання Turizm Guncel, посилаючись на заяву голови правління Heysem Turizm Аймана Масламані — а він прямим текстом заявив, що на ринку Близького Сходу є великі втрати через пропаганду проти Туреччини на веб-сайтах і в соцмережах. Йдеться, наприклад, про такі ринки, як Катар та Кувейт, заявив він.

«На цьому ринку сталася втрата 40-50% туристів, причому це реальні бронювання, які було скасовано. Більшість арабських клієнтів змінила пункт призначення. Це сталося через чорний піар і відповідні повідомлення в соціальних мережах про Туреччину», – заявив він.

За його словами, у ЗМІ та соцмережах відповідних країн почали масово з’являтися пости на тему: «Турки не хочуть арабів, з арабами погано поводяться, Туреччина погана, там расизм». «Це роблять і деякі сайти, які ведуть мовлення арабською мовою в Туреччині. Ними керують араби. Ці пости завдають шкоди авторитету та економіці Туреччини», – заявив він.

Також турецький експерт додав, що він справді стикався з арабськими туристами, на яких вплинув чорний піар. «Араби бояться приїжджати. Вони питають: «А що, якщо вони нападуть на нас, поб’ють нас?»

Далі він закликав міністерство туризму сприяти у заходах боротьби. По-перше, за його словами, потрібна контртрансляція, щоби показати, що ця пропаганда не відповідає дійсності. По-друге, оскільки цю пропаганду ведуть люди арабського походження, що живуть у Туреччині, заходи боротьби можуть вестись і в цьому напрямі.

«Міністерство культури та туризму має вжити заходів щодо цих осіб. Ми зазнали великої втрати на цьому ринку, ми втратили дуже велику кількість ночівель у Стамбулі, на Чорному морі та в Анталії». Він нагадаємо, що протягом 7-8 років до Стамбула приїжджало багато туристів з Близького Сходу, тоді як кількість європейців сильно впала.

«Пропаганда завдала удару по арабському туризму. Наша держава та міністерство повинні вжити серйозних заходів проти неї. Необхідно добре пояснити, що такого немає і що турецькі громадяни не поводяться подібним чином по відношенню до арабських туристів», – заявив він.

Втім, намічено і третій напрямок боротьби — з тими несумлінними підприємцями, на яких махінації «чорний піар» реально може спиратися. «Ресторани та таксисти дурять туристів — і це, на жаль, наша реальність. Ми не можемо цього відкинути. Необхідно розробити план дій щодо таких шахраїв. Має бути тотальна боротьба з незаконними структурами, які продовжують існувати в місті», – підсумував турецький експерт.

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