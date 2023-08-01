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У Туреччині обкладуть податком хитрих туристів які намагаються заощадити на готелях

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Туреччині обкладуть податком хитрих туристів, які намагаються заощадити на готелях

Хитрих туристів, які в Туреччині намагаються заощадити на готелях, орендуючи приватні будинки подобово, незабаром оподаткують. Так заспокоїв турецьких готельєрів міністр культури і туризму Мехмет Ерсой, який заявив, що відповідний закон про подобову оренду в стилі Airbnb з його оподаткуванням буде готовий наприкінці року — і згідно з ним, податки сплачуватимуться туристамами за весь час їхнього перебування в таких будинках чи квартирах.

Тема здачі житла в оренду іноземцям для турецького готельного бізнесу в останні місяці різко стала актуальною: готельєри впевнені, що саме здача житла в оренду іноземцям, причому нерідко ж іноземцями, завдає великого збитку туристичному сектору і сприяє відтоку туристів. Як заявив Мете Вардар, голова ради директорів Jolly Tur, кількість відвідувачів Туреччини збільшується, але щонайменше 20% з них не зупиняються в готелях. У результаті пан Ерсой заявив, що податки обов’язково стягуватимуться з будинків, які здаються подобово.

«Дехто з туристів зупиняється у будинках, які купують такі ж туристи. Ми намагатимемося ліквідувати можливість розвитку нелегального бізнесу. За цієї оренди ідентифікація буде обов’язковою. І всі туристи сплачуватимуть податки за проживання. Ми готуємось до нового регламенту. Він буде готовий до кінця року», – заявив турецький міністр туризму.

При цьому експерти туризму розуміють, що боротися з Airbnb та забороняти схему здачі житла безглуздо. Проте їх потрібно регулювати.

Втім, нагадаємо, що толерантно до приватного сектору налаштовані не всі. Раніше готельєри звинувачували «приватників» у «крадіжці туристів». «Іноземці конкурують із нами, не обкладаючись жодними податками, діючи «в чорну». Росіяни, німці, англійці купують будинки в Аланії та здають їх щодня та щотижня за високою ціною. При цьому вони не платять Туреччині жодної копійки податків, а заробляють великі гроші. Крадіжка клієнтів готелів, які сплачують податки, є ганебним злочином», – заявив віце-президент Фонду сприяння туризму Аланії (ALTAV) та Асоціації туристичних операторів Аланії (ALTID) Мехмет Дахаоглу. Він закликав до введення обмежень на сайті онлайн-оренди нерухомості та загалом до боротьби проти «крадіжки клієнта». Подробиці читайте тут.

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