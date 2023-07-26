У Туреччині обурилися масовою крадіжкою клієнтів у готелів, звинувативши в цьому росіян і німців

“Вони крадуть у нас туристів”, – таку обурену заяву представили на сторінках турецького видання Turizm Gazetesi представники турецького турбізнесу. Їхній гнів обрушився на іноземців, які купують на курортах будинки, а потім здають їх своїм співвітчизникам. Насамперед, готельєри звинувачують у такій практиці росіян та німців.

«Іноземці конкурують із нами, не обкладаючись жодними податками, діючи «в чорну». Росіяни, німці, англійці купують будинки в Аланії і здають їх щодня та щотижня за високою ціною. При цьому вони не платять Туреччині жодної копійки податків, а заробляють великі гроші. Крадіжка клієнтів готелів, які сплачують податки, є ганебним злочином», – заявив віце-президент Фонду сприяння туризму Аланії (ALTAV) та Асоціації туристичних операторів Аланії (ALTID) Мехмет Дахаоглу. Він закликав до введення обмежень на сайті онлайн-оренди нерухомості та загалом до боротьби проти «крадіжки клієнта».

Його підтримав і Алі Оркан, президент Асоціації туристичних операторів Конакли (KONTİD), який також зажадав запобігти незареєстрованій оренді. «Кількість іноземців останніми роками швидко збільшилася, незаконне здавання в оренду будинків, які вони купують, третім особам створює великі незручності для всього турринку, ця неформальна економіка завдає шкоди сектору розміщення», – заявив він.

Готельєри також обурюються – власник готелю Delphin, Толга Чомертоглу, запевняє, що туристичний сектор постраждав від таких підприємців. За його словами, законний дрібний турбізнес, з якого потрібна ліцензія та оплата податків, особливо страждає від цього бізнесу.

«Іноземці зобов’язані сплачувати податки з будь-яких доходів, які вони заробляють у нашій країні. Без бізнес-ліцензії чи довідки про доходи нерухомість ніколи не слід здавати в оренду на короткий період», – додають турки.