У Туреччині курорт для багатих злякався, шквалу критики через ціни для туристів

Навмисною кампанією з метою «опустити Бодрум», тобто змусити курорт знизити ціни, назвали владу турецького «курорту для багатих», яким вважається цей турецький регіон, вал публікацій у турецькій пресі з різкою критикою його «надмірних цін» на початку сезону. При цьому під удар потрапили ціни буквально на все від готелів до лахмаджуна (турецької піци).

«Вони намагаються підвищити свій рейтинг, публікуючи негативні новини про Бодрум. Ми відчуваємо, що вони хочуть трохи спустити Бодрум. При цьому туристів, невдоволеним нашим сервісом, ми не зустрічали», – заявив Омер Фарук Денгіз, президент Асоціації готельєрів Бодрума (BODER).

Він також підтвердив, що Бодрум має імідж «курорту для багатих», і тому все на курорті, включаючи їжу, питво та розваги, привертає активну увагу конкурентів та преси.

При цьому глава місцевих готельєрів закликав «усунути плутанину», яка спричинена іміджем «курорту для багатих». «Так, у нас є високий сезон, місця для проживання за п’ять ночей обходиться в 1 млн лір і вище — насамперед, це апартаменти та вілли в готелях. Там можуть розміститися 7 осіб та більше. Але у нас є і готелі за 450 лір з особи на добу (тобто трохи менше 850 грн.)», – розповів пан Денгіз.

Він також прокоментував і скандальні новини про те, що торік туристи купували в Бодрумі лахмаджун (турецьку піцу) за 200 лір (380 грн.), тепер її ціна зросла до 450 лір (850 грн.). Відповідь була приблизно такою ж, як і про готелі — представник готельєрів Бодрума запевнив, що туристи мають вибір, чи є лахмаджун за 20 лір або 450 лір. “Місця, де лахмаджун продається за 450 лір, пропонують туристам та іншу вигоду – як правило, це місця вечірок, розваг та багато іншого”, – запевнив готельєр.