У Туреччині група гідів опинилася під уламками готелю, що обвалився через землетрус

Група гідів в результаті землетрусу в Туреччині опинилася під завалами в готелі ISIAS Hotel Adiyaman 4*. Про це повідомляє Асоціація гідів Туреччини.

Група складається з гідів, які перебувають у навчальному екскурсійному турі від Міністерства культури та туризму Туреччини. Усі вони — громадяни Туреччини, і сам тур проходить турецькою мовою.

У цьому ж готелі, за інформацією турецьких ЗМІ, розміщувалася юнацька команда з волейболу з Фамагусти.

Зараз триває розбір завалів.

Згідно з прогнозом фахівців Інституту теорії прогнозу землетрусів РАН, підземні поштовхи магнітудою близько шести можуть повторюватися в Туреччині ще кілька днів.