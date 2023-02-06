Всі розділи
ГоловнаТуреччинаУ Туреччині група гідів опинилася під уламками готелю, що обвалився через землетрус
ТуреччинаТуризм

У Туреччині група гідів опинилася під уламками готелю, що обвалився через землетрус

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Туреччині група гідів опинилася під уламками готелю, що обвалився після землетрусу

Група гідів в результаті землетрусу в Туреччині опинилася під завалами в готелі ISIAS Hotel Adiyaman 4*. Про це повідомляє Асоціація гідів Туреччини.

Група складається з гідів, які перебувають у навчальному екскурсійному турі від Міністерства культури та туризму Туреччини. Усі вони — громадяни Туреччини, і сам тур проходить турецькою мовою.

У цьому ж готелі, за інформацією турецьких ЗМІ, розміщувалася юнацька команда з волейболу з Фамагусти.

Зараз триває розбір завалів.

Згідно з прогнозом фахівців Інституту теорії прогнозу землетрусів РАН, підземні поштовхи магнітудою близько шести можуть повторюватися в Туреччині ще кілька днів.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамкурйозсанкціїАвіаперельотиаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму