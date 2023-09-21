У Туреччині гелікоптер впав прямо на 5-зірковий готель

НП сталася на популярному турецькому «лікувальному» курорті Афьйон — гелікоптер із двома людьми на борту впав прямо на п’ятизірковий готель. На щастя, обійшлося без жертв.

Як повідомляє турецька преса, гелікоптер, що належить фармацевтичній компанії в Афьонкарахісарі, під час приземлення врізався в сосни, що оточують паркан, у саду 5-зіркового готелю в районі Садикбей у центрі міста. На борту вертольота перебували двоє людей, один із них канадець.

До місця інциденту було направлено бригади швидкої допомоги, МНС та поліції. На щастя, обидва пасажири пережили аварію без жодних травм. З’ясування причин інциденту продовжується.

Довідка: Афьйон (Афьйон-Карахісар) – турецьке місто, розташоване в центральному регіоні Західної Анатолії. Насамперед він відомий для місцевих туристів як популярний лікувальний курорт з геотермальними джерелами, розташованими в безпосередній близькості від міста. Тому більшість його готелів — це СПА-курорти. Також туристів приваблюють численні визначні пам’ятки, у тому числі місцева фортеця на вершині величезної скелі, біля підніжжя якої розташоване місто.