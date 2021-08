У Києві пройшли переговори глав МЗС Туреччини і Чорногорії

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу зустрівся в понеділок у Києві з главою МЗС Чорногорії Джордже Радулович.

«В Україні провів переговори з главою МЗС Чорногорії Джордже Радулович. Зустріч відбулася напередодні візиту президента Туреччини в Подгорицю», – написав Чавушоглу в Twitter.

Sayın Cumhurbaşkanımızın #Karadağ ziyareti öncesinde Dışişleri Bakanı Djordje Raduloviç’le #Kiev’de biraraya geldik.

Ahead of President @RTErdogan’s visit to #Montenegro, met w/FM Djordje Radulovic in Kyiv. 🇹🇷🇲🇪 pic.twitter.com/JTnAtfeKit

