ГоловнаПолітикаУ Києві пройшли переговори глав МЗС Туреччини і Чорногорії
ПолітикаТУРЕЧЧИНАУКРАЇНА

У Києві пройшли переговори глав МЗС Туреччини і Чорногорії

Обговорено підготовку до візиту президента Туреччини в Подгориці

Гліб Парфененко
У Києві пройшли переговори глав МЗС Туреччини і Чорногорії
АА

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу зустрівся в понеділок у Києві з главою МЗС Чорногорії Джордже Радулович.

«В Україні провів переговори з главою МЗС Чорногорії Джордже Радулович. Зустріч відбулася напередодні візиту президента Туреччини в Подгорицю», – написав Чавушоглу в Twitter.

Джерело: aa.com

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19ЄвропакоронавірусвакцинаціяпогодавакцинаПравила в'їздупожежаземлетрусТалібан

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензіїCreative Commons Attribution 4.0 International