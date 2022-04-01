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Кулеба про те, хто вчинив напад у Білгороді: “Я не можу ні підтвердити, ні спростувати”

Гліб Парфененко
Міністр закордонних справ України не має інформації про те, хто вчинив напад у Білгороді

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не може ні підтвердити, ні спростувати причетність України до атаки на склад пального в російському Білгороді, оскільки не має всієї військової інформації, повідомляє Reuters.

“Я не можу ні підтвердити, ні спростувати твердження, що Україна брала участь у цьому просто тому, що не володію всією військовою інформацією”, – заявив Кулеба на прес-конференції в Польщі. Він додав, що Україна чекає на офіційну відповідь Росії на пропозиції Києва за підсумками мирних переговорів з Туреччиною і що іноземні сили не чинять тиску на Україну для досягнення компромісу в переговорах.

Губернатор області В’ячеслав Гладков повідомив, що сьогодні вранці два українські військові вертольоти завдали удару по нафтобазі в російському Білгороді. Це перше звинувачення України в тому, що вона завдала удару по території Росії з початку вторгнення наприкінці лютого. Очевидець повідомив Reuters, що новий вибух пролунав у Білгороді близько 13:00 за місцевим часом.

Половина паливних баків, що спалахнули, на нафтобазі загашена, перевищень допустимої концентрації шкідливих частинок у повітрі в районі загоряння не зафіксовано, постраждалих немає, повідомляє ТАСС.

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