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Лондон закликав британців не їздити до України

Гліб Парфененко
Лондон закликав британців не їздити до України

Міністерство закордонних справ Великобританії рекомендувало громадянам Великобританії утриматися від поїздок до України без потреби. Оновлені рекомендації було опубліковано у суботу на сайті міністерства, повідомляють ЗМІ.

Рекомендації стосуються конкретно поїздок до Луганської області, Донецької області та Криму. У заяві також йдеться, що громадянам Великобританії рекомендовано інформувати консульські служби про своє перебування в Україні.

Міністерство попередило про можливість “стрімкого розвитку подій в Україні” у зв’язку з “невизначеністю щодо намірів Росії”, що зберігається.

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