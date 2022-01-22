Лондон закликав британців не їздити до України

Міністерство закордонних справ Великобританії рекомендувало громадянам Великобританії утриматися від поїздок до України без потреби. Оновлені рекомендації було опубліковано у суботу на сайті міністерства, повідомляють ЗМІ.

Рекомендації стосуються конкретно поїздок до Луганської області, Донецької області та Криму. У заяві також йдеться, що громадянам Великобританії рекомендовано інформувати консульські служби про своє перебування в Україні.

Міністерство попередило про можливість “стрімкого розвитку подій в Україні” у зв’язку з “невизначеністю щодо намірів Росії”, що зберігається.