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Росія оголосила співробітника посольства Північної Македонії персоною нон грата

Тимчасовий повірений у справах Північної Македонії в РФ Олівера Чаушевська-Димовська була запрошена в МЗС Росії

Євгеній Подольський

МЗС Росії оголосив персоною нон грата співробітника посольства Північної Македонії в Москві як відповідь на аналогічні дії відносно співробітника посольства РФ.

Про це йдеться в повідомленні МЗС Росії, передає ТАСС.

«Четвертого жовтня тимчасово повірений у справах Республіки Північної Македонії в Російській Федерації Олівера Чаушевська-Димовська була запрошена в МЗС Росії, де їй вручена нота міністерства про оголошення персоною нон грата співробітника посольства Північної Македонії в Москві», – йдеться в повідомленні.

Даний захід є відповіддю на ухвалене в серпні північномакедонською стороною нічим не обгрунтоване рішення оголосити персоною нон грата дипломата посольства Росії в Скоп’є, зазначили у відомстві.

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