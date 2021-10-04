Росія оголосила співробітника посольства Північної Македонії персоною нон грата

МЗС Росії оголосив персоною нон грата співробітника посольства Північної Македонії в Москві як відповідь на аналогічні дії відносно співробітника посольства РФ.

Про це йдеться в повідомленні МЗС Росії, передає ТАСС.

«Четвертого жовтня тимчасово повірений у справах Республіки Північної Македонії в Російській Федерації Олівера Чаушевська-Димовська була запрошена в МЗС Росії, де їй вручена нота міністерства про оголошення персоною нон грата співробітника посольства Північної Македонії в Москві», – йдеться в повідомленні.

Даний захід є відповіддю на ухвалене в серпні північномакедонською стороною нічим не обгрунтоване рішення оголосити персоною нон грата дипломата посольства Росії в Скоп’є, зазначили у відомстві.