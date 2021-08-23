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В Киеве прошли переговоры глав МИД Турции и Черногории

Обговорено підготовку до візиту президента Туреччини в Подгориці

Глеб Парфененко
В Киеве прошли переговоры глав МИД Турции и Черногории
АА

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился в понедельник в Киеве с главой МИД Черногории Джордж Радулович.

«В Украине провел переговоры с главой МИД Черногории Джордж Радулович. Встреча состоялась накануне визита президента Турции в Подгорицу», — написал Чавушоглу в Twitter.

Источник: aa.com

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