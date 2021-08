В Киеве прошли переговоры глав МИД Турции и Черногории

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился в понедельник в Киеве с главой МИД Черногории Джордж Радулович.

«В Украине провел переговоры с главой МИД Черногории Джордж Радулович. Встреча состоялась накануне визита президента Турции в Подгорицу», — написал Чавушоглу в Twitter.

Sayın Cumhurbaşkanımızın #Karadağ ziyareti öncesinde Dışişleri Bakanı Djordje Raduloviç’le #Kiev’de biraraya geldik.

Ahead of President @RTErdogan’s visit to #Montenegro, met w/FM Djordje Radulovic in Kyiv. 🇹🇷🇲🇪 pic.twitter.com/JTnAtfeKit

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) August 23, 2021