В Киеве прошли переговоры глав МИД Турции и Черногории

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился в понедельник в Киеве с главой МИД Черногории Джордж Радулович.
«В Украине провел переговоры с главой МИД Черногории Джордж Радулович. Встреча состоялась накануне визита президента Турции в Подгорицу», — написал Чавушоглу в Twitter.
Sayın Cumhurbaşkanımızın #Karadağ ziyareti öncesinde Dışişleri Bakanı Djordje Raduloviç’le #Kiev’de biraraya geldik.
Ahead of President @RTErdogan’s visit to #Montenegro, met w/FM Djordje Radulovic in Kyiv. 🇹🇷🇲🇪 pic.twitter.com/JTnAtfeKit
— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) August 23, 2021
Источник: aa.com