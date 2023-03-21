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Туристи зможуть вимагати у готелі в Туреччині сертифікат на сейсмостійкість

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Туристи зможуть вимагати у готелі в Туреччині сертифікат на сейсмостійкість

Після масштабних і руйнівних землетрусів у Туреччині, які сталися в лютому, які забрали життя понад 49 тис. осіб, безпека для туристів у цій країні вийшла на новий рівень: щоб переконатися в надійності будівлі, мандрівники можуть запросити керівництво того чи іншого готелю сертифікати на сейсмостійкість . Їх почнуть видавати одразу після перевірок.

Президент Асоціації туристичних агенцій Туреччини (TÜRSAB) Фіруз Багилкая заявив, що Міністерство культури і туризму має надати готелям та точкам громадського харчування та напоїв сертифікат на сейсмостійкість, що стане своєрідним показником безпеки та знаком якості для відпочиваючих. «Якщо наші закордонні співрозмовники раніше запитували: «Чи є нові напрямки?», то тепер вони питають про землетрус. Туроператори, найімовірніше, також запитають звіти про те, чи є готелі сейсмостійкими. Готелі будуть сертифіковані, це вселяє довіру», – такі слова голови асоціації навели турецькі ЗМІ.

У туристичному секторі агентства очікують, що після землетрусу буде реалізовано нову дорожню карту. Як і у випадку із сертифікатом безпечного туризму, що діяв у період пандемії, пропонується ввести в експлуатацію систему готелів та закладів громадського харчування, яка покаже приміщення, стійкі до землетрусів.

За його словами, нищівні події значно знизили іноземний турпотік до країни у березні. «Ми маємо зробити це (ввести сертифікати на сейсмостійкість) як для місцевих, так і для іноземних туристів. У цей період аеропорт Стамбула був би вже переповнений, а зараз він порожній. Я думаю, що у березні у цьому сенсі відбудеться серйозне зниження кількості туристів. Ніхто не відмовиться від перевірки своїх закладів, ресторанів просто зараз, подумки ми готові до цього», – додав Багилка.

Який фактор також знизив потік іноземних відпочиваючих до Туреччини, так це розміщення в готелях, які постраждали від землетрусу. Як зазначив глава асоціації, туристи з-за кордону перш, ніж їхати в республіку, цікавляться, чи є біженці в готелях, т.к. ніхто не хоче відпочивати і веселитися в одному місці з тими, хто зазнав сильного болю та втрати. Водночас, він запевнив, що у великих готелях постраждалих вже немає, питання з їх розміщенням вирішено, однак у невеликих готелях вони ще можуть перебувати.

Чиновник висловив сподівання, що землетруси, що відбулися, негативно не позначаться на загальному очікуваному потоці туристів у кількості 50 млн і $56 млрд доходу, очікуваних від туризму. Просідання приблизно наполовину буде хіба що у внутрішньому екскурсійному напрямку, а ось пляжний туризм сильно постраждає в цьому сенсі, упевнений він. Туреччина бере активну участь у туристичних виставках за кордоном, кинувши всі сили на позитивне сприйняття туристами своїх курортів після трагедії.

Також Багилкая нарік, що для туризму в країні виділяються всього п’ять міст, куди спрямовується величезний потік відпочиваючих, тоді як насправді тисячі районів республіки мають туристичну цінність.

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