Туристи шоковані турецькими цінами, а турки їдуть за покупками до Європи

Висока інфляція призвела до розриву цін між Туреччиною та зарубіжними країнами на шкоду Туреччині. Цінники, які перевершують навіть середній рівень у Євросоюзі, туристів шокує, а самих турків змушує все частіше виїжджати за покупками за кордон. Нерівність цін вдарило по туризму у Туреччині, повідомили турецькі ЗМІ.

Здорожчали абсолютно всі товари та послуги, починаючи з харчування та одягу, закінчуючи проживанням. При цьому не найбагатша Туреччина тепер впевнено випередила середній рівень цін у Євросоюзі, що зробило іноземний шопінг і навіть відпустки привабливішими, незважаючи на зростання курсу ліри. Туреччина стала “територією розриву цін” у сфері туризму, зазначили експерти.

Як зазначив БКМ – міжбанківський центр обслуговування кредитних карток Туреччини – за перший квартал цього року зафіксовано збільшення використання місцевими жителями їхніх банківських карток за кордоном – обсяг покупок зріс до 34 млрд. турецьких лір, що стало безумовним історичним рекордом. При цьому представники сектора очікують на черговий новий рекорд витрат турків за кордоном вже цього року.

Кількість туристів, які приїжджають до Туреччини за покупками, у першому кварталі цього року зросла на 3.7% до 694 тисяч осіб, але їх роздрібні витрати на такі речі, як взуття, одяг та харчування, знизилися на 10%, до $3.1 млрд. Збільшення кількості туристів при одночасному зниженні їх витрат говорить про зростання цінової чутливості, в голос говорять фахівці.

Туреччина втратила свою туристичну чарівність для масового туризму

Голова Асоціації об’єднаних брендів (BMD) Сінан Онджел заявив, що вони помітили зниження туристичних покупок порівняно з минулим роком. З його слів, причиною зниження є ціни. «У порівнянні з цінами в Євросоюзі ми втрачаємо привабливість для туристів. Високе зростання цін відзначається у ресторанах та готелях. Наші конкуренти пропонують набагато дешевші товари та послуги. Імпортні та люксові товари також стали ще дорожчими через податки. Ми повинні вжити заходів щодо цього питання. Можна надати заохочення для виробників, які експортують певну кількість своєї продукції, або надати заохочення для імпорту товарів», – зазначив він.

Завищені очікування

Інше джерело, заступник голови Derimod, Мурат Заім, підтвердило цю фатальну для турецького туризму тенденцію. Він зазначив, що кількість відпочиваючих на турецьких курортах та містах вихідного дня, про які так радісно рапортують статистичні агенції, не відображається в покупках, і підкреслив, що нарощування внутрішніх витрат в першому півріччі стало рушійною силою, і з урахуванням зростання курсу очікується, що у липні витрати туристів зросли. Це також впливає на трафік у ТЦ. Голова Асоціації торгових центрів та інвесторів Нурі Хатччі заявив, що загальна кількість відвідувачів досягла допандемійного рівня 2019 року, а в деяких ТЦ це значення перевищило. При цьому кількість іноземних відвідувачів виявилася нижчою за очікування. «Очікування щодо іноземних відвідувачів були високими на початку року. Цифри знову хороші, але 2022 рік важко надолужити», – зазначив він.

Що обурює туристів у Туреччині зараз?

Однією з найгостріших тем для критиків у поточному туристичному сезоні є висока вартість харчування та напоїв у Туреччині. Водночас президент Асоціації всіх ресторанів та туристичних компаній Рамазан Бінгель заявив, що ціни дійшли нормального рівня: «Туристи раніше могли поїсти за $50 на десять осіб. Із цим покінчено. Насправді все закінчено як для місцевих, так іноземних відпочиваючих. Туреччині потрібні якісні туристи. Можливо, це полегшить приїзд якісних туристів. За кордоном ви не зможете поїсти менше ніж на $100 у хорошому місці. У нас вони звикли до обіду за $10-20. Ми не хочемо займатися цією тяжкою роботою. Якщо туристи не зможуть прийняти ці ціни, вони підуть і заклади закриються », — пояснив фахівець.

2022 рік – рекордний

Минулого року після зняття обмежень через пандемію було встановлено рекорд як за кількістю туристів, що прибули в країну, так і їх витратами. За даними Турецького статистичного інституту, доходи від туризму Туреччини в 2022 році зросли на 53.4% порівняно з попереднім роком і досягли $46 млрд 284 млн 907 тис., а кількість іноземних туристів, що залишили країну, становила 51 млн 369 тис. 26 осіб. У цей же період туристичний шопінг також встановив рекорд, і кількість іноземних туристів, які приїжджають до Туреччини лише заради покупок, перевищила 2 млн 356 тис. Втім, за підсумками 2023 можуть бути інші цифри, т.к. Як запевнили експерти, у Туреччині погано від цін усім — і туристам, і місцевим.