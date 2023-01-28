Турецькі Мармаріс та Ізмір постраждали від повеней

У турецьких містах Мармаріс та Ізмір пройшли сильні зливи, внаслідок яких було затоплено дороги, вирвано з корінням дерева, пошкоджено автомобілі та будинки.

Минулої ночі в Ізмірі випало 53 мм опадів — понад третину січневої норми, на околицях до 97 мм опадів.

Вода в Егейському морі забарвилася в коричневий колір, після того, як з гір селеві потоки принесли грунт і каміння.

Біля узбережжя Мармаріса висота хвиль сягає кількох метрів.

В Ізмірі були затоплені перші поверхи будинків, пошкоджено дорожнє полотно, а подекуди в ями, що утворилися внаслідок розмиву ґрунту, провалилися автомобілі, у тому числі поліції. У місті підтоплено історичний ринок.

При цьому у Стамбулі сухо, а у стамбульських водосховищах спостерігається аномальне зниження рівня води.

Грудень 2022 року став найтеплішим у Туреччині за 52 роки метеоспостережень. У січні очікується рекорд температур.