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Турецькі Мармаріс та Ізмір постраждали від повеней

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Турецькі Мармаріс та Ізмір постраждали від повеней

У турецьких містах Мармаріс та Ізмір пройшли сильні зливи, внаслідок яких було затоплено дороги, вирвано з корінням дерева, пошкоджено автомобілі та будинки.

Минулої ночі в Ізмірі випало 53 мм опадів — понад третину січневої норми, на околицях до 97 мм опадів.

Вода в Егейському морі забарвилася в коричневий колір, після того, як з гір селеві потоки принесли грунт і каміння.

Біля узбережжя Мармаріса висота хвиль сягає кількох метрів.

В Ізмірі були затоплені перші поверхи будинків, пошкоджено дорожнє полотно, а подекуди в ями, що утворилися внаслідок розмиву ґрунту, провалилися автомобілі, у тому числі поліції. У місті підтоплено історичний ринок.

При цьому у Стамбулі сухо, а у стамбульських водосховищах спостерігається аномальне зниження рівня води.

Грудень 2022 року став найтеплішим у Туреччині за 52 роки метеоспостережень. У січні очікується рекорд температур.

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