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Турецький курорт Кушадаси вперше з початку пандемії прийняв круїзний лайнер

ТУРЕЧЧИНАТуризм

Лайнер «Блакитний сапфір» під багамским прапором пришвартувався в порту Кушадаси вранці 2 вересня

Євгеній Подольський

У порт турецького курортного міста Кушадаси в провінції Айдин увійшов перший з початку пандемії круїзний лайнер.

Лайнер «Блакитний сапфір» під прапором Багамських островів пришвартувався в порту Кушадаси вранці 2 вересня. Прибуття судна, на борту якого перебувало 450 пасажирів, головним чином громадяни Росії, вітав турецький колектив народних танців.

Туристи зняли виступ турецького колективу на свої мобільні телефони.

Турецький курорт Кушадаси вперше з початку пандемії прийняв круїзний лайнер

Директор Global Ports Holding в Східному Середземномор’ї і генеральний директор Ege Port Kuşadası Азіз Гюнгор вручив капітанам лайнера грамоти та квіти.

У бесіді з журналістами Гюнгор повідомив, що в порт Кушадаси прибуло перше після початку пандемії коронавіруса круїзне судно.

За його словами, прибуття першого лайнера через 16 місяців дуже хвилююча для жителів регіону подія.

Турецький курорт Кушадаси вперше з початку пандемії прийняв круїзний лайнер

«Той факт, що лайнером управляє турецький оператор, також дуже важливий для Туреччини. Лайнер вийшов в шлях з Анталії і прибув сюди з Єгипту. Останній раз круїзне судно прибувало в нашу країну 16 місяців тому, 13 березня, теж в порт Кушадаси. Це перший круїзний лайнер з пасажирами з-за кордону, який пришвартувався біля турецьких берегів», – сказав Гюнгор.

При цьому директор компанії зазначив, що лайнер не заходив до Греції, так як ця країна тримає свої морські кордони закритими.

«Після зняття заборон до Туреччини почне прибувати набагато більше судів», – підкреслив Гюнгор.

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