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ЕкономікаТУРЕЧЧИНА

Турецька ліра впала до нового рекордного мінімуму

Гліб Парфененко
Турецька ліра впала до нового рекордного мінімуму

Як повідомляє Reuters, турецька ліра впала до нового рекордного мінімуму по відношенню до долара США.

Це сталося після того, як вчора ввечері президент Реджеп Тайіп Ердоган звільнив трьох членів Комітету з грошово-кредитної політики Центрального банку Туреччини і призначив двох нових членів.

Економісти розглядали цей крок як нове свідоцтво політичного втручання Ердогана, який назвав себе «ворогом процентних ставок» і часто закликав до їх зниження.

В результаті турецька ліра ослабла до історичного рівня – близько 9,19 ліри за долар США.

З початку року валюта нашого південного сусіда знецінилася майже на 19%, в основному через побоювання з приводу грошово-кредитної політики Центробанку, на яку Ердоган продовжує чинити тиск.

Турецька ліра знецінилася по відношенню до євро до рекордно низького рівня – на початку сьогоднішніх торгів вона впала до 10,65 фунтів стерлінгів за євро.

У вересні Центральний банк несподівано знизив ключову процентну ставку з 19% до 18%, незважаючи на річну інфляцію, що становить майже 20%. Це призвело до нової розпродажу фунта по відношенню до долара США, який також виріс по відношенню до інших основних валют.

Ердоган вніс ряд змін в центральний банк Туреччини за останні роки. Тільки за останні два з половиною роки він звільнив трьох менеджерів банку через політичні розбіжності. Це викликало девальвацію місцевої валюти і серйозно підірвало довіру і передбачуваність грошово-кредитної політики країни.

Минулого місяця базова інфляція досягла максимуму за 2,5 року і склала 19,58%.

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