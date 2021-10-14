Як повідомляє Reuters, турецька ліра впала до нового рекордного мінімуму по відношенню до долара США.

Це сталося після того, як вчора ввечері президент Реджеп Тайіп Ердоган звільнив трьох членів Комітету з грошово-кредитної політики Центрального банку Туреччини і призначив двох нових членів.

Економісти розглядали цей крок як нове свідоцтво політичного втручання Ердогана, який назвав себе «ворогом процентних ставок» і часто закликав до їх зниження.

В результаті турецька ліра ослабла до історичного рівня – близько 9,19 ліри за долар США.

З початку року валюта нашого південного сусіда знецінилася майже на 19%, в основному через побоювання з приводу грошово-кредитної політики Центробанку, на яку Ердоган продовжує чинити тиск.

Турецька ліра знецінилася по відношенню до євро до рекордно низького рівня – на початку сьогоднішніх торгів вона впала до 10,65 фунтів стерлінгів за євро.

У вересні Центральний банк несподівано знизив ключову процентну ставку з 19% до 18%, незважаючи на річну інфляцію, що становить майже 20%. Це призвело до нової розпродажу фунта по відношенню до долара США, який також виріс по відношенню до інших основних валют.

Ердоган вніс ряд змін в центральний банк Туреччини за останні роки. Тільки за останні два з половиною роки він звільнив трьох менеджерів банку через політичні розбіжності. Це викликало девальвацію місцевої валюти і серйозно підірвало довіру і передбачуваність грошово-кредитної політики країни.

Минулого місяця базова інфляція досягла максимуму за 2,5 року і склала 19,58%.