Турецкая лира упала до нового рекордного минимума

Как сообщает Reuters, турецкий лира упала до нового рекордного минимума по отношению к доллару США.

Это произошло после того, как вчера вечером президент Реджеп Тайип Эрдоган уволил трех членов Комитета по денежно-кредитной политики Центрального банка Турции и назначил двух новых членов.

Экономисты рассматривали этот шаг как новое свидетельство политического вмешательства Эрдогана, который назвал себя «врагом процентных ставок» и часто призвал к их снижению.

В результате турецкий лира ослабла до исторического уровня — около 9,19 лиры за доллар США.

С начала года валюта нашего южного соседа обесценилась почти на 19%, в основном из-за опасений по поводу денежно-кредитной политики Центробанка, на которую Эрдоган продолжает оказывать давление.

Турецкая лира обесценилась по отношению к евро до рекордно низкого уровня — в начале сегодняшних торгов она упала до 10,65 фунтов стерлингов за евро.

В сентябре Центральный банк неожиданно снизил ключевую процентную ставку с 19% до 18%, несмотря на годовую инфляцию, что составляет почти 20%. Это привело к новой распродажи фунта по отношению к доллару США, который также вырос по отношению к другим основным валютам.

Эрдоган внес ряд изменений в центральный банк Турции за последние годы. Только за последние два с половиной года он уволил трех менеджеров банка за политических разногласий. Это вызвало девальвацию местной валюты и серьезно подорвало доверие и предсказуемость денежно-кредитной политики страны.

В прошлом месяце базовая инфляция достигла максимума за 2,5 года и составила 19,58%.