Туреччина оголосила про тотальне підвищення цін: відпочинок туристів сильно подорожчає

У жовтні в Туреччині зафіксовано черговий пік інфляції – хоча експерти ще чекають на офіційні дані про інфляцію за жовтень, які має надати Турецький статистичний інститут TurkStat, у країні всі впевнені, що в жовтні індекс зростання споживчих цін перевищить 20%. А у вересні інфляція зросла до 19,58 відсотка, перевищивши політичну ставку та досягнувши найвищого рівня з березня 2019 року. Причому дорожчає абсолютно все, в тому числі все необхідне для нормальної роботи готелів та обслуговування туристів. Таким чином, варто очікувати, що вартість відпочинку в Туреччині наступного року неминуче зросте.

Для туристів це означає підвищені ціни на все. У тому числі, і зростання цін на їжу та енергоносії, яке внесено до списку «п’яти тригерів» інфляції – і яке готелям доведеться якось компенсувати, або ціною, або якістю обслуговування та персоналу.

П’ять тригерів інфляції, власне, такі:

Високий курс цін на їжу

Зростання цін на енергоносії

Підвищення цін на тютюн

Знижки з ПДВ на деякі товари та послуги, термін дії яких спливає наприкінці вересня

Амортизація турецької ліри

Як заявляють турецькі ЗМІ, результат опитування, яке цитує газета Dünya від Reuters, показали, що індекс споживчих цін зріс до 20.4%, що є піком приблизно за 3 роки. Річний прогноз інфляції на жовтень становить від 19,3 до 21,1%. Для туристів це означає по-перше, ризик високих цін, а по-друге, найрізноманітніші спроби готелів заощадити на туристах, у кращому випадку шляхом урізання асортименту та виключення з меню дорогих позицій, у найгіршому – відвертим контрафактом.