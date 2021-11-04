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Туреччина оголосила про тотальне підвищення цін: відпочинок туристів сильно подорожчає

Гліб Парфененко
Туреччина оголосила про тотальне підвищення цін: відпочинок туристів сильно подорожчає

У жовтні в Туреччині зафіксовано черговий пік інфляції – хоча експерти ще чекають на офіційні дані про інфляцію за жовтень, які має надати Турецький статистичний інститут TurkStat, у країні всі впевнені, що в жовтні індекс зростання споживчих цін перевищить 20%. А у вересні інфляція зросла до 19,58 відсотка, перевищивши політичну ставку та досягнувши найвищого рівня з березня 2019 року. Причому дорожчає абсолютно все, в тому числі все необхідне для нормальної роботи готелів та обслуговування туристів. Таким чином, варто очікувати, що вартість відпочинку в Туреччині наступного року неминуче зросте.

Для туристів це означає підвищені ціни на все. У тому числі, і зростання цін на їжу та енергоносії, яке внесено до списку «п’яти тригерів» інфляції – і яке готелям доведеться якось компенсувати, або ціною, або якістю обслуговування та персоналу.

П’ять тригерів інфляції, власне, такі:

  • Високий курс цін на їжу
  • Зростання цін на енергоносії
  • Підвищення цін на тютюн
  • Знижки з ПДВ на деякі товари та послуги, термін дії яких спливає наприкінці вересня
  • Амортизація турецької ліри

Як заявляють турецькі ЗМІ, результат опитування, яке цитує газета Dünya від Reuters, показали, що індекс споживчих цін зріс до 20.4%, що є піком приблизно за 3 роки. Річний прогноз інфляції на жовтень становить від 19,3 до 21,1%. Для туристів це означає по-перше, ризик високих цін, а по-друге, найрізноманітніші спроби готелів заощадити на туристах, у кращому випадку шляхом урізання асортименту та виключення з меню дорогих позицій, у найгіршому – відвертим контрафактом.

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