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Турция объявила о тотальном повышении цен: отдых туристов сильно подорожает

Глеб Парфененко
Туреччина оголосила про тотальне підвищення цін: відпочинок туристів сильно подорожчає

В октябре в Турции зафиксирован очередной пик инфляции – хотя эксперты еще ждут официальных данных об инфляции за октябрь, которые должен предоставить Турецкий статистический институт TurkStat, в стране все уверены, что в октябре индекс роста потребительских цен превысит 20%. А в сентябре инфляция выросла до 19,58 процента, превысив политическую ставку и достигнув самого высокого уровня с марта 2019 года. Причем дорожает все абсолютно, в том числе все необходимое для нормальной работы гостиниц и обслуживания туристов. Таким образом, стоит ожидать, что стоимость отдыха в Турции в следующем году неизбежно вырастет.

Для туристов это значит повышенные цены на все. В том числе, и рост цен на еду и энергоносители, внесенный в список «пяти триггеров» инфляции – и который гостиницам придется как-то компенсировать, либо ценой, либо качеством обслуживания и персонала.

Пять триггеров инфляции, собственно, таковы:

  • Высокий курс цен на еду
  • Рост цен на энергоносители
  • Повышение цен на табак
  • Скидки с НДС на некоторые товары и услуги, срок действия которых истекает в конце сентября
  • Амортизация турецкой лиры

Как заявляют турецкие СМИ, результат опроса, цитируемого газетой Dünya от Reuters, показали, что индекс потребительских цен вырос до 20.4%, что является пиком примерно за 3 года. Годовой прогноз инфляции на октябрь составляет от 19,3 до 21,1%. Для туристов это означает во-первых, риск высоких цен, а во-вторых, самые разные попытки отелей сэкономить на туристах, в лучшем случае путем урезания ассортимента и исключения из меню дорогих позиций, в худшем – откровенным контрафактом.

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