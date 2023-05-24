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Ціни, що шокують усіх: у Туреччині підрахували вартість вечері в ресторані та жахнулися – туризм скоро зійде нанівець

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Ціни, що шокують усіх: у Туреччині підрахували вартість вечері в ресторані та жахнулися – туризм скоро зійде нанівець

Турецькі ціни «шокують туристів і бісять місцевих» – поскаржилися місцеві експерти на сторінках видання turizmguncel. Вони запевняють, що на деяких турецьких курортах ціни «перевершили високі англійські розцінки у Британії», тому туристи, навіть іноземці, відмовляються від їхнього відвідування, а внутрішні турецькі туристи масово заявляють, що в Туреччині їм відпочивати надто дорого. У результаті є ризик, що туризм в Туреччині зійде нанівець: іноземці просто не поїдуть у таке дороге місце відпочинку, а самі турки відпочиватимуть за кордоном.

«Навіть у місцях, які сьогодні називають “захудалими”, вартість їжі на двох з алкоголем становить не менше 1500 лір (близько 2800 грн). Понад те, це оптимістична цифра. І це цілком скромний стіл без жодних вишукувань», – заявляють турецькі експерти.

У деяких же місцях — наприклад, у Мармарисі, за їхніми словами, «ціни на їжу та напої перевершили англійські» — і місцеві підприємці начебто намагаються зробити їх ще дорожчими для туристів.

«Але минули ті часи, коли ми припускали: він витратить 100 € за вечерю, але ж турист, він багатий. Всупереч поширеній думці, платити 100 € за вечерю теж непомірна витрата для туристів. І орієнтовані на інфляцію оновлення цін їх шокують та обурюють. Люди, які їдять хорошу їжу за 15-20 євро у своїй країні, платять 100 євро за аналогічну їжу та дивляться один на одного, спочатку сміючись, а потім кажучи: «О, вони це серйозно», коли беруть чек», – розповідають експерти видання.

Крім того, що така політика «виселяє» іноземних туристів, вона впливає і на турків. Їхнє число, які заявляють, що відпочивати за кордоном зручніше, ніж відпочивати у своїй країні, «занадто велике, щоб його можна було недооцінювати».

Також експерти додають, ні, вони не вважають, що Туреччина має бути дешевим напрямком. «Поточні ціни вищі за психологічну межу, ось що шокує споживача. У той час як внутрішній ринок постійно втрачається, іноземні туристи дивуються цінами, з якими вони стикаються, виходячи надвір. Ми маємо вибратися з цього порочного кола», – запевнили вони.

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