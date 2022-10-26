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ТуреччинаТуризм

Стамбул переповнений російськими туристами, місто стало головним для них закордонним мегаполісом, поставивши рекорд

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Стамбул кишить російськими туристами, місто стало головним для них закордонним мегаполісом, поставивши рекорд

Стамбул швидко «залікував рани», нанесені пандемією і пішов на рекорд турпотоку, показавши зростання до минулого року майже вдвічі. Кількість іноземних туристів у своїй зросла на 66.15%. Перше місце посіла Росія. При цьому зазначимо — мова йде про літні місяці, коли про чергові хвилі «від’їжжантів» не йшлося. Проте на тлі санкцій Стамбул зумів стати «головним містом» для російських туристів.

Як заявили турецьким ЗМІ в управлінні культури та туризму Стамбула, кількість туристів у Стамбулі становила 10.1 млн осіб. Для порівняння за перші 8 місяців 2021 року це число становило лише 4,8 млн, а у 2020 – 3,1 млн.

Також у турецькій «культурній столиці» зафіксували 66,15% збільшення кількості іноземних туристів. Лише у серпні кількість іноземців, які в’їхали до країни, становила 1,6 мільйона людей. Зростання порівняно з 2021 роком склало 66,15%.

При цьому на першому місці за кількістю туристів опинилася Росія. До першої трійки увійшли також Німеччина та Іран, до п’ятірки — Саудівська Аравія та США. Що цікаво, 2021 року на перших місцях були Німеччина та Іран, Росія була на третьому місці.

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