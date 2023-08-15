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Східна частина Туреччини була знову вражена землетрусом

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Східна частина Туреччини була знову вражена землетрусом

Ще один землетрус магнітудою 5.2 стався на Сході Туреччини.

Згідно з Європейсько-середземноморським сейсмологічним центром, епіцентр знаходився у східній частині Туреччини, на відстані 8 км на південний захід від населеного пункту Малатья, де проживає близько 440 000 жителів. Глибина вогнища землетрусу становила 17 км.

Інформації про постраждалих чи руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, що лише декілька днів тому, 10 серпня, у цьому ж районі було зафіксовано землетрус силою 5.3 бали, через який постраждало 23 особи.

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